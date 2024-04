EX-BBB Matteus paga promessa feita antes do programa: “O que nos move é a fé!”

De volta à sua cidade natal após a loucura de compromissos com o final do BBB 24, Matteus foi visto na noite desta segunda-feira caminhando a pé e descalço, em Alegrete, em direção à Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, para agradecer suas últimas conquistas.

Se Matteus não foi o vencedor da edição do BBB, ele caiu nas graças do povo de todo país por seu jeito simples, amigo, e principalmente por seu amor às suas origens gaúchas e à sua cidade, Alegrete, no Rio Grande do Sul.

“Do início ao fim, o que nos move é a fé. Meu filho cumprindo sua promessa e honrando suas raízes”, escreveu a mãe do ex-BBB, que gravou o vídeo e postou nas redes sociais, com trilha sonora de Roberto Carlos cantando ‘Nossa Senhora’.

Matteus, segundo a mãe, havia feito uma promessa antes de entrar no programa e ao que tudo indica seu pedido foi realizado, por isso ele fez questão de fazer o trajeto descalço até a igreja, se ajoelhar próximo do altar e orar pela graça recebida.

Não se sabe exatamente qual foi a graça que pediu, mas no BBB ele faturou alto com o prêmio de segundo lugar e diversos outros prêmios que ganhou durante o programa, até mesmo com o presente que ganhou do diretor Jayme Bonjardim, dois cavalos de raça crioula para ele começar sua própria criação.

No total, o ex-BBB conquistou R$ 150 mil pelo segundo lugar, um carro avaliado em R$ 170 mil, R$ 55 mil em dinheiro pelas dinâmicas, R$ 5 mil em eletrodomésticos, geladeira, SmartTV, uma viagem internacional com acompanhante e uma bolsa de estudos integral para terminar sua graduação.