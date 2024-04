Eva Mendes dá uma lição de amor próprio após críticas por ter a “boca muito grande”: saiba o que ela disse

Eva Mendes tem estado na boca de todos nas últimas semanas depois de falar sobre seu relacionamento com Ryan Gosling, o homem com quem formou uma linda família junto com suas duas filhas: Esmeralda e Amanda.

A atriz que decidiu abandonar sua carreira em Hollywood para dedicar mais tempo às suas filhas tem sido considerada uma das mais belas da indústria e, aos 50 anos, ainda chama a atenção nas redes sociais.

Embora receba muitos elogios diariamente, nem sempre foi assim, pois ela mesma confessou como já recebeu comentários negativos sobre seu físico.

Assim Eva Mendes se defendeu das críticas sobre sua aparência

Eva Mendes chegou a aparecer em diferentes filmes em que se destacava como um verdadeiro furacão sensual, e embora leve sua beleza com modéstia, ela sabe como responder àqueles que criticam sua aparência.

A famosa deu lições de amor próprio ao deixar claro que ama o seu corpo tal como é, depois de receber críticas sobre o tamanho da sua boca, sendo considerada ‘muito grande’.

Eva decidiu postar um vídeo onde você pode vê-la feliz, irradiando alegria e, como de costume, sensualidade.

“Quando eu era jovem, me diziam que minha boca era grande demais, que não era ‘fina’, mas agora eu amo minha boca grande porque significa que eu também sorrio mais largo”, escreveu.

Após sua publicação, ela recebeu centenas de comentários de apoio e elogios, pois seus fãs não conseguem conceber comentários negativos sobre a aparência física dela, muito menos se forem direcionados a ela.

"Na verdade, é loucura o quanto deixamos a negatividade das pessoas nos afetar quando somos jovens", "ISSO te torna única e natural", "Me identifico, mas agora estão na moda. E eu visto vermelho", "Seu sorriso é como a luz de uma fina peça de ouro real", foram algumas das muitas mensagens que ela recebeu."

Mendes dedicou-se a priorizar sua autoestima e deixar uma mensagem poderosa para todas as mulheres que se sentiram inseguras por causa de comentários negativos de outras pessoas. A maioria das mulheres são vítimas de estereótipos em diferentes fases de suas vidas e muitas têm se esforçado para se livrar da culpa e fraquezas causadas por eles.