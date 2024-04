“Cristiano não é um gênio como Messi” disse Fabio Capello

As carreiras de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão chegando ao fim, mas as comparações entre eles continuam sendo feitas e o último a dar sua opinião sobre quem é o melhor foi o técnico italiano Fabio Capello.

Para Capello, a maior diferença entre o argentino e o português é que o primeiro "é um gênio", qualidade que o Comandante não alcança apesar de todos os seus títulos e reconhecimentos individuais.

“Cristiano Ronaldo é um jogador incrível, ganhou títulos, bolas de ouro, mas como já disse antes, não é um gênio como Messi”, declarou o treinador durante uma conferência de imprensa no Prêmio Laureus.

O ex-treinador de clubes como Milan, Real Madrid e Juventus enfatizou que sempre escolherá Messi, além de lembrar de outro gênio do futebol como era Ronaldo Nazário.

"Se me disserem Cristiano ou Messi, sempre direi Messi. Ronaldo é goleador, faz de tudo, mas não é um gênio. Falando em gênios, esqueci de um que também poderia entrar: Ronaldo (Nazário)", apontou.

O estrategista veterano também lembrou que tentou ter o Leo em uma de suas equipes. “Eu encontrei o Messi no Troféu Joan Gamper e aos 20 ou 25 minutos de jogo me aproximei do Rijkaard e imediatamente pedi que ele me emprestasse para essa temporada. Ele já era um gênio”.

Por último, Fabio Capello reservou um tempo para falar sobre Lamine Yamal, a última jóia do Barcelona, elogiando-o, mas indicando que ele não tem o necessário para igualar Lionel Messi, Diego Armando Maradona ou Pelé. “Lamine tem muita qualidade e é muito interessante, mas não será um gênio. Messi, Pelé e Maradona eram gênios”, acrescentou o italiano.