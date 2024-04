Comédias românticas para assistir no Max: uma perfeita para cada dia da semana

Apesar de nossas diferenças, a maioria das pessoas tem um sonho em comum: encontrar o amor verdadeiro. Por isso, os filmes de romance são tão populares desde os primórdios do cinema.

Se estiver procurando uma produção com uma grande história de amor que te faça se apaixonar, rir muito e derramar algumas lágrimas, um dos melhores lugares para explorar é o catálogo da Max.

A plataforma de streaming da Waner Bros. Discovery tem uma biblioteca quase infinita de filmes do gênero, incluindo inúmeras comédias românticas encantadoras que te fazem sonhar.

No entanto, precisamente devido à sua ampla variedade, a escolha de um filme pode tornar-se um processo esmagador. Por isso, compilamos as melhores comédias românticas no serviço.

Na lista, há desde clássicos que a maioria já viu até lançamentos recentes. Se você assistir a um filme por dia durante a semana, terá sete dias cheios de amor, ilusão e risadas para esquecer o estresse da vida.

Plus One (2019)

Encabeçado por Maya Erskine e Jack Quaid, o filme segue a história de Alice e Ben, um par de antigos amigos da faculdade que concordam em ser o par um do outro em casamentos aos quais foram convidados.

Enquanto cumprem seu pacto, a dupla examina as mesas de solteiros em cada casamento para encontrar alguém solitário e estão cada vez mais próximos um do outro. O amor surgirá?

Até Marte por Amor (2022)

Estrelado por Kyle Allen e Alexandra Shipp e dirigido por Kyra Sedgwick, o filme segue Alex, um engenheiro que começa um longo treinamento para embarcar em uma missão de colonização em Marte.

Embora ele vá embora para sempre, seus pais o apoiam em sua jornada para o espaço. No entanto, todos os seus planos são abalados quando ele conhece Daisy, uma bela agente de seguros.

Lindo de Morrer (2020)

Brandon Flynn e Julia Goldani Telles são as estrelas desta comédia romântica ácida. A trama gira em torno de Max Richardson, um jovem de 16 anos que vive com um rosto mortalmente atraente.

Devido às mortes que causou, Richardson quer parar de viver até conhecer Alex, uma jovem com sua própria doença rara que o acompanha em sua jornada de autoconhecimento.

Procura-se (2022)

Adaptação do romance de Carina Rissi, a comédia romântica brasileira foca em Alicia, uma jovem cuja vida dá uma reviravolta inesperada quando seu avô morre e deixa uma grande fortuna como herança.

O problema é que ela só poderá recebê-la quando se casar. Amante da festa e da solteirice, decide contornar a condição procurando um marido de aluguel. Assim, ela conhece Max, um homem que fará seu coração bater como ninguém.

Todos Menos Você (2023)

Com as atuações de Sydney Sweeney e Glen Powell, o filme segue Bea e Ben. Eles pareciam o casal perfeito, mas sua atração se transformou em desprezo após um incidente em seu primeiro encontro.

Tempo depois daquela decepção, ambos se reencontram em um casamento na Austrália. Forçados a conviver, decidem fingir que são namorados apesar de seu mútuo desgosto por conveniência.

Encontro de Amor (2002)

A clássica comédia romântica centra-se em Marisa Ventura, uma mãe solteira e empregada doméstica de um luxuoso hotel que concorda em experimentar um casaco caro de uma socialite hospedada no local.

Enquanto usa a roupa, Marisa se encontra com Christopher Marshall, um candidato a senador que se apaixona por ela pensando que é uma hóspede. Ela finge ser quem não é e eles saem algumas vezes.

No entanto, quando a verdade vem à tona, tanto o trabalho dela quanto a carreira política dele são ameaçados. Será que os sentimentos deles resistirão à exposição da realidade?

A nova Cinderela (2004)

A adaptação moderna do conto de Cinderela segue Samantha Montgomery, uma jovem que vive com uma madrasta cruel e duas meias-irmãs que a obrigam a trabalhar como garçonete.

Sam refugia-se em seu sonho de ir para Princeton e em suas conversas online com um estranho por quem se sente atraída. Seu "príncipe" a convida para uma festa de Halloween e ela descobre que é Austin Ames.

Ele é um dos garotos mais populares de sua escola. Por isso, com medo de rejeição, Sam decide fugir sem que saibam sua identidade, mas acaba esquecendo seu celular por acidente em sua fuga.