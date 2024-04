Clara Chía mudou de visual? Foto de Piqué beijando uma mulher ‘estranha’ confunde os fãs

Estas atitudes contra a imprensa foram reprovadas em várias manchetes que condenavam a atitude do espanhol para com eles. Embora, até o momento, Piqué não tenha feito nenhuma declaração a respeito, soube-se que sua atual parceira comemorou seu aniversário de 25 anos na capital espanhola junto com ele.

Desde que a separação de Piqué e Shakira foi anunciada devido a uma terceira pessoa, os fãs não param de esperar que o 'karma' alcance o casal, colocando-os como as figuras mais odiadas dos últimos anos, acumulando uma grande quantidade de haters devido à dor causada à cantora de Barranquilla.

Esta é a mesma razão pela qual Piqué tem sido constantemente perseguido, esperando que a mesma ação que teve com Shakira se repetisse com Clara Chía, protagonizando manchetes sobre uma suposta infidelidade à jovem de 25 anos. Isso teria explodido no início do ano, comentando: “O jogador de futebol foi infiel à sua namorada, Clara Chía, com uma jovem advogada que também vive em Barcelona”, referindo-se à advogada catalã chamada Julia Puig.

No entanto, uma foto nas redes sociais se tornou viral e chamou a atenção dos fãs, pois Gerard Piqué aparece beijando uma mulher misteriosa de cabelo curto, o que desencadeou especulações sobre se Clara Chía Martí havia mudado de visual ou se tratava de uma nova infidelidade por parte do ex-jogador de futebol.

A imagem tirada por um paparazzi mostra a mulher entusiasmada rodeando o pescoço de Piqué, enquanto lhe dá um beijo, seu cabelo exibe um corte bob que chega à altura da mandíbula e ela vestia jeans junto com um moletom preto. O vídeo nas redes sociais mencionou:

"Gerard Piqué trai Clara Chía, 'o karma chegou para ele'. Como ele é muito ardente e apaixonado, adora brincar de forma selvagem."

Quem é a mulher com quem Gerard Piqué apareceu?

A imagem que se tornou viral acabou confundindo os fãs, pois há aqueles que argumentam que se trata da própria Clara Chía, que a pedido de sua sogra, teria feito exatamente o que Shakira fez no momento, cortando seu cabelo e mudando drasticamente de visual.

No entanto, outros observadores notaram que esta poderia ser uma foto antiga, quando o jogador ainda estava em um relacionamento com Shakira, que, por recomendação de sua sogra, cortou o cabelo em 2012, ficando na memória da cantora como uma de suas mudanças de visual "piores" e mais "odiadas", comentando: "Sogra, não vou mais seguir conselhos estéticos".

Foto de Piqué viraliza nas redes sociais: Enganou Clara Chía? TikTok: @adorable.nia3 (TikTok: @adorable.nia3)

