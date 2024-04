Celebração em grande estilo: os detalhes da luxuosa festa de Victoria Beckham por seus 50 anos

Neste fim de semana, o mundo do entretenimento se vestiu de gala para celebrar a vida de Victoria Beckham. A empresária e modelo completou 50 anos em 17 de abril e comemorou suas cinco décadas em grande estilo, acompanhada pela nata da indústria.

"O melhor presente!!", escreveu Victoria em uma foto com suas amigas, as ex-Spice Girls, que causaram grande agitação ao comparecer ao aniversário de Victoria. Como era de se esperar, os comentários positivos choveram: "O momento que todo o planeta estava esperando", "Vocês não têm ideia do quanto isso significa para os fãs", "David Beckham sendo o fã número um das Spice Girls", "Uma geração inteira gritando de alegria", "VIVA FOREVER", "Tomara que façam uma turnê", "Vê-las juntas me emocionou", "Esta foto já é icônica".

Quem compareceu à festa de Victoria Beckham?

No elegante clube privado Oswald's, localizado em Londres, várias figuras da indústria do entretenimento estiveram presentes. Entre os mais de cem participantes estavam sua amiga íntima, Eva Longoria, juntamente com Tom Cruise, Marc Anthony e Nadia Ferreira, Salma Hayek, e, sem dúvida, as Spice Girls.

A celebração começou às seis da tarde na mansão dos Beckham localizada em Holland Park e terminou no clube mencionado. Para a ocasião, Victoria usava um lindo vestido verde claro até o chão de sua própria marca, assim como Harper, que usava um conjunto de seda branca da coleção de sua mãe.

Um dos melhores momentos da noite foi o reencontro das Spice Girls, quando até mesmo elas se puseram a dançar e cantar sua música 'Stop' as cinco ex-integrantes, às quais se juntou também David.

Há vários anos, em fevereiro de 2018, as Spice Girls não estavam juntas as cinco em uma reunião, por isso este pequeno reencontro.

Também é importante lembrar que algumas semanas atrás, Mel B fez soar todos os alarmes ao dizer em um programa de televisão que: “Com certeza vão me repreender, mas aqui vamos nós! Estamos fazendo algo para este ano”. No entanto, tanto Victoria Beckham quanto Mel C se pronunciaram a respeito e afirmam que cada uma está em um momento muito diferente na vida. “Seria maravilhoso para nós fazer algo para celebrar - um jantar ou um almoço - e relembrar tudo, mas não passará disso”, afirmou a designer.