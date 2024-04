Após dívida de mais de 20 anos, Denilson parabeniza Belo no dia do aniversário

Em meio a polêmicas envolvendo o término de seu casamento com a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, o cantor Belo celebrou seus 50 anos de vida na última segunda-feira, dia 22 de abril. Apesar de ter cancelado a festa que marcaria seu aniversário, a data foi lembrada por amigos, seguidores e até mesmo antigos desafetos do cantor.

Conforme publicado pela Quem, quem fez questão de parabenizar Belo pelo aniversário foi o ex-jogador de futebol Denilson, que esteve envolvido em uma briga judicial de 20 anos com o cantor por conta de questões financeiras envolvendo o grupo Soweto.

Em seu Instagram, Denilson compartilhou um vídeo em que parabeniza o cantor pelo seu aniversário, durante o Jogo Aberto, programa esportivo transmitido pela Band. A lembrança não passou desapercebida por Belo, que compartilhou a publicação acompanhada por emojis de coração, risos e mãos em agradecimento.

Desafeto antigo

Ainda durante o programa, Denilson revelou que nunca se imaginou parabenizando o cantor em rede nacional, algo que era esperado que não acontecesse dado o histórico turbulento entre os dois. “Eu nunca achei que fosse fazer isso em rede nacional. Parabéns, Belo. Parabéns, irmão”.

O atrito entre Belo e Denilson é antigo e começou no final dos anos 1990, quando o ex-jogador adquiriu os direitos comerciais sobre o grupo Soweto, no qual Belo era vocalista. Ao deixar o grupo para seguir carreira solo, em 2000, Belo teria quebrado o contrato com Denilson, que levou o caso à Justiça e ganhou a ação quatro anos depois.

No entanto, a novela estava longe de acabar, visto que em meio a diversas cobranças o valor da dívida só foi pago pelo pagodeiro no ano de 2023, após 20 anos de disputa judicial entre os dois e muitas especulações envolvendo o pagamento, ou um novo atraso, da dívida.