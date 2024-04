Alma Gêmea será sucesso na Globo? Uma vidente tirou a dúvida dos fãs

A reprise da novela Alma Gêmea é sucesso garantido nas tardes da Globo. É o que garante a vidente Lays Garcia sobre a substituta de Paraíso Tropical, no Vale a Pena Ver de Novo.

De acordo com o site Observatório dos Famosos, a cartomante garante que Alma Gêmea vai acabar com o sufoco que a Globo enfrenta no horário, ou seja, foi uma boa escolha reprisar a novela de Walcyr Carrasco.

Protagonizada por Priscila Fantin, que contou qual foi a cena mais difícil de gravar em 2005, a novela reestreia no Vale a Pena Ver de Novo na próxima segunda-feira (29), fazendo uma dobradinha com a reta final de Paraíso Tropical.

Reprise de Alma Gêmea viraliza nas redes sociais

A vidente Lays Garcia garante ainda que parte do sucesso vem das redes sociais. Em seu perfil no X, antigo Twitter, ela afirmou que a história de Serena e Rafael (Eduardo Moscovis) é um conteúdo viral.

Serena é a única que consegue tirar Rafael do luto em Alma Gêmea (João Miguel Júnior/Globo)

Como aconteceu com a reprise de Chocolate com Pimenta nas tardes da Globo, Alma Gêmea vai gerar comentários, memes e também marcará o retorno de Priscila Fantin à mídia, além de outros famosos que fizeram parte do elenco.

“Será uma novela muito comentada nas redes sociais e a Priscila Fantin deve voltar com força”, destacou Lays sobre a novela escrita por Walcyr Carrasco, que foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 2009.

A novela Alma Gêmea foi exibida originalmente no ano de 2005 e retorna ao Vale a Pena Ver de Novo, , nas tardes da Globo, na segunda-feira (29).

Coração partido e susto com Luana no ateliê fazem Serena desmaiar na novela Alma Gêmea (Divulgação/Globo)

O elenco da novela das 18 horas conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.

Agora, fica a pergunta: será mesmo que Alma Gêmea vai aumentar a audiência da TV Globo?