A nostálgica foto de Bruce Willis com sua neta que mostra que sua demência avançou

Bruce Willis tem se mantido afastado das câmeras depois de ser diagnosticado com afasia, que mais tarde foi alterado para uma demência frontotemporal, que o afastou completamente de sua carreira de ator.

Desde então, o protagonista de filmes como ‘Duro de Matar’ tem se mantido refugiado sob o seio familiar, acompanhado por sua esposa Emma Heming, sua ex-esposa Demi Moore e suas cinco filhas.

Foram elas que se encarregaram de compartilhar alguns detalhes da nova vida que o ex-galã de Hollywood enfrenta há várias décadas, e recentemente Rummer Willis comoveu com uma foto de seu pai com sua filha Louetta.

A foto de Bruce Willis com sua neta pela qual afirmam que a doença progrediu

A pequena Louetta celebrou seu primeiro ano de vida e sua mãe, Rummer, não hesitou em compartilhar algumas fotos de família em suas redes sociais como parte da comemoração por sua chegada. Entre elas, não faltou a foto com seu famoso avô.

Louetta chegou em um momento bastante complicado para a família Willis, então ela se encarregou de trazer um suspiro de alegria no meio das adversidades. Na publicação da filha de Bruce, podem ser vistos diferentes momentos da menina desde seu nascimento, mas sem dúvida a foto com ele não passou despercebida.

Bruce Willis O ator esteve presente no aniversário de sua primeira neta (Instagram)

Na foto tirada em close-up, podemos ver o ator com o bebê, mas olhando em direções opostas, enquanto segura uma parte do corpo do bebê. Muitos se sentiram comovidos, mas também tristes ao notar o olhar perdido de Willis, levando muitos a considerarem que a demência progrediu.

Isso também foi confirmado pelas declarações de Glenn Gordon Caron, criador da série 'A Gata e o Rato' e amigo de Willis, que afirmou em uma entrevista que seu estado de saúde está cada vez mais preocupante.

“A minha sensação é que entre um e três minutos ele sabe quem sou. Ele já não é totalmente verbal. Costumava ser um leitor ávido e agora não lê. Todas essas habilidades linguísticas já não estão disponíveis para ele. No entanto, ele continua a ser o Bruce. Quando você está com ele, sabe que é o Bruce e está grato por ele estar ali, mas a alegria de viver desapareceu”, afirmou.

Rummer revelou em 2023 que o nome de sua filha é uma homenagem a seu pai, sendo uma combinação de diferentes artistas musicais dos quais Bruce Willis é fã.

"O nome dela é uma mistura de coisas que eu amo. Eu sempre amei o nome Lou, então estava pensando nisso tanto para menino quanto para menina, mas quando descobrimos que ela era uma menina, pensamos em Louetta", comentou.

Louetta Isley é a combinação de três nomes: Lou, em homenagem ao trompetista Louis Armstrong; Etta, em homenagem à cantora Etta James; e Isley, em homenagem ao grupo The Isley Brothers.