A minissérie romântica mais bonita do mundo está na Netflix

A plataforma Netflix está crescendo com o lançamento da nova adaptação de um filme, desta vez em formato de série. Trata-se de ‘Um dia’, um romance escrito por David Nicholls.

Em 2011, foi lançada uma adaptação cinematográfica com Anne Hathaway e Jim Sturgess como protagonistas, que se tornou algo como um clássico menor do cinema romântico das últimas décadas.

A trama, tanto do romance quanto do filme e da série, segue Emma e Dexter, dois jovens de personalidades opostas que se conhecem no dia da formatura e se encontram todos os 15 de julho durante vinte anos.

Recomendados

A série é dirigida por Molly Manners e foi produzida no Reino Unido. Estrelada por Ambika Mod e Leo Woodall, dois atores que estão dando seus primeiros passos. No elenco de experientes aparecem Joely Richardson (O Patriota, A Garota com a Tatuagem de Dragão) e Eleanor Tomlinson (O Ilusionista).

Um romance adaptado para filme e também em série

De acordo com o portal Entertainment Weekly, que entrevistou David Nicholls, ele especificou que, ao contrário do filme, a série de 14 episódios não foi escrita por ele.

"Desde o início eu sabia que não queria escrevê-lo eu mesmo. Dediquei tanto tempo a isso. Senti que precisava de um par de olhos frescos, mas tem sido uma alegria", disse o escritor.

Numa nota de 2021 com The Guardian,, o autor do romance disse que a ideia lhe ocorreu 20 anos antes da publicação do livro. Foi por volta de meados dos anos 80, quando estava estudando literatura ‘Tess, a dos d’Urbervilles’, de Thomas Hardy.

O livro de Hardy o fez pensar na importância das datas além dos aniversários e quando, décadas depois, teve que adaptar esse romance para um roteiro da BBC, ficou impressionado novamente com a ideia de que um dia ‘normal’ pode ser realmente importante para a vida de alguém, conforme relatado pelo El Clarin.

Assim como em uma nota anterior recomendamos que você assista ao filme estrelado por Anne Hathaway e Jim Sturgess, você não pode perder esta adaptação em série que promete emocionar e mantê-lo na frente da tela.