Veja como está hoje Jare Ijalana, a menina que foi considerada a mais bela do mundo

O ano de 2018 foi totalmente especial para Jare Ijalana, uma pequena menina da Nigéria que se tornou viral nas redes sociais devido a uma incrível sessão de fotos que revelou sua beleza sem igual. Nestas imagens, que foram feitas pela renomada fotógrafa profissional Mofe Bamuyiwa, Jare tinha apenas cinco anos de idade e nunca esperou a comoção causada por sua beleza física impressionante.

O que aconteceu com Jare Ijalana, a menina mais bonita do mundo?

Assim como Thylane Blondeau e Kristina Pimenova, milhares de internautas de diferentes países nomearam Jade como ‘a menina mais bonita do mundo’ e destacaram especialmente seu cabelo, sua pele bonita, sua expressão séria e seu olhar profundo.

"As crianças são um presente do céu", comentou a fotógrafa no título da publicação. "Eu poderia tê-la feito sorrir e rir alto, mas a coloquei em seus momentos naturais para que pudéssemos ver através de seus olhos (...) Fazê-la posar como se fosse um adulto! Esse foi meu truque para criar um retrato atemporal. Jare, quando você fizer 21 anos, lembre-se de fazer a mesma pose e estilo", acrescentou.

Atualmente, a jovem Jare tem nove anos de idade e sua beleza continua crescendo e causando sensação nas redes sociais. Junto com suas irmãs mais velhas, a pequena é modelo de diferentes marcas infantis e compartilham um perfil oficial no Instagram chamado The J3 Sisters, que é gerenciado por sua mãe e onde publicam algumas de suas campanhas de moda mais icônicas.

“Tão linda como sempre”, “Absolutamente linda!”, “Você está crescendo tão rápido!”, “Muita beleza! Nossa princesa africana”, “Você é única”, são algumas das reações que a pequena tem gerado.