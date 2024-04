Uma semana após Davi se tornar o segundo homem negro campeão do BBB, veja como está a vida do brother e as polêmicas Imagem: reprodução Instagram (@daviooficialll)

Uma semana após levar o prêmio de R$ 2,92 milhões de reais e mais diversos prêmios no BBB 24, Davi Brito viveu um turbilhão de emoções e diversas confusões.

Um dia após sair do reality, o baiano já se envolveu na primeira polêmica, ao afirmar que ainda estava conhecendo a companheira Mani Rego e que eram apenas namorados, ao contrário do que a mulher de 41 anos afirmava na torcida e apoio fora da casa.

“A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para tudo, tempo para namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento”, disse Davi durante o programa ‘Mais Você’ da Rede Globo.

Recomendados

Desde então, aqueles que torceram pela vitória do brother se dividiram, dizendo que Davi se aproveitou do apoio de Mani e estava inclusive evitando a companheira.

A mulher, que se manteve em silêncio e longe das redes sociais desde que o brother foi anunciado como ganhador do reality, quebrou o silêncio apenas no sábado (20), com a publicação de um texto emblemático.

“Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas”.

Junto com o texto, ela também deixou de seguir Davi no Instagram.

Davi chegou a pedir desculpas para a namorada e atacar os sites pelas “fofocas” feitas sobre o seu relacionamento.

“Mani, meu “LuLu”, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando”, publicou o jovem.

Nesta segunda-feira (22), Mani interagiu normalmente em suas redes sociais.

Em stories começando mais um dia de trabalho durante a manhã, ela disse:

“Oi, gente. Bom dia. Iniciando mais uma semana de trabalho, nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus”.

Já durante a tarde, ela publicou mais uma foto trabalhando e escreveu:

Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço (e que me fazem). Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos. E trabalho, já que é isso que norteia a minha vida desde sempre. Também me permito fazer planos, entender quais os meus passos de agora e os meus próximos passos. ão esquecendo nunca de honrar quem sou e a minha história.”

Namorada de Davi tem direito à metade do prêmio do BBB 24? Entenda

Após uma possível separação, muitas pessoas começaram a comentar se a namorada de Davi teria direito à metade do prêmio.

Segundo a advogada especializada em direito de família Cátia Vita, consultada pela ‘Revista Quem’, “no caso da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

“Sendo assim, havendo intenção de se separar, o patrimônio adquirido na constância da união estável, como imóveis, veículos, bens móveis, prêmios em dinheiro, tudo deve ser dividido. Dessa forma, o vencedor do BBB terá que ceder 50% do que conquistou durante a união estável, não só a parte em dinheiro como também os prêmios que recebeu durante o programa”, explica a profissional a Quem.

Já o advogado especializado em direito de família, Leonardo Marcondes Madureira, o relacionamento entre os dois é nitidamente comprovado como uma união estável, mesmo que não haja documentos.

“Nessas situações, o regime aplicado é o da comunhão parcial de bens. Nesse regime, tudo adquirido na constância do relacionamento deverá ser dividido meio a meio. Como os prêmios que ele recebeu no Big Brother Brasil e o prêmio final foram na constância do relacionamento, então, tudo isso será dividido com a Mani também. Por quê? Porque ficou claro que ali havia as três situações que configuram união estável”.