“Tia Paulinha agradece”: Jojo Todynho faz alerta sobre caso “Tio Paulo”

Jojo Todynho faz sucesso com look monocromático. (Reprodução / Instagram)

Na última semana um caso inusitado chocou o país e provocou diversas reações. Uma mulher foi presa após levar o cadáver de seu tio até uma agência bancária, na qual tentou realizar um empréstimo em nome do idoso. Diante da repercussão do caso, anônimos e famosos se indignaram com a situação. Em suas redes sociais, a cantora Jojo Todynho fez uma crítica ao ocorrido e não passou despercebida.

Conforme publicado pelo Metrópoles, Jojo fez uma “brincadeira” com o caso seguido por uma crítica ao ocorrido. Na ocasião, ela afirmou que não quer saber de pessoas “zanzando com seu corpo” para pedir empréstimos quando ela morrer.

“Quando eu morrer não quero ninguém zanzando com meu corpo por aí para pegar empréstimo. Está ouvindo, dona Renata? Já estou avisando para os parentes, para os amigos e para todo mundo. Meu nome está sujo, sujíssimo. Tia Paulinha agradece”.

Indignação

Apesar de fazer uma “brincadeira” com o caso, a funkeira logo explicou sua verdadeira opinião sobre o ocorrido e se mostrou completamente indignada com o caso Tio Paulo, quem vem chocando cada vez mais. Segundo ela, a situação é desesperadora.

“Gente, vou falar uma coisa para vocês, é cômico, mas é desesperador. Senhor, para a Terra que eu quero descer. Vou descer de rapel. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Mas tem um monte de gente que está devendo os outros, a gente vai cobrar e fica se fingindo de morto. Não está passando batido, não”, declarou Jojo.

Entenda o caso

Na última semana um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, indo até uma agência bancária em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, levando seu tio em uma cadeira de rodas. O idoso, identificado como Paulo Roberto Brava, de 68 anos, estava morto.

Presa em flagrante, Erika pode ser vista nas imagens incentivando o “tio” a assinar o documento que confirmaria um empréstimo no valor de R$17 mil em nome do idoso. Ela se identificou no local como sendo a sobrinha e cuidadora de Paulo.