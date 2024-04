Rei Charles III faz aparição pública em dia de homenagem à rainha Elizabeth II

Foto: Paul Campbell via Getty Images

No domingo, 21 de abril, rei Charles III e sua esposa, a rainha Camilla, visitaram uma igreja na Escócia, marcando o aniversário de nascimento da rainha Elizabeth II, que teria completado 98 anos.

A monarca, conhecida por seu longo e histórico reinado no Reino Unido, faleceu em setembro de 2022, aos 96 anos de idade. Charles, aos 75 anos, e a rainha Camilla, aos 76, foram vistos deixando a igreja de Crathie Kirk, localizada próxima ao Castelo de Balmoral, que é um dos retiros campestres preferidos da família real britânica.

Homenagens e recordações

O dia também foi marcado por tributos nas redes sociais e homenagens à falecida rainha. A duquesa de York, Sarah Ferguson, ex-esposa do príncipe Andrew e cunhada de Charles, expressou publicamente sua admiração e gratidão à rainha Elizabeth II através de uma mensagem emocionante, acompanhada de uma fotografia da monarca.

A pista de corrida de cavalos Ascot Racecourse, localizada em Berkshire, relembrou uma das vitórias memoráveis da rainha com seu cavalo ‘Estimate’ na Copa Ouro. Além disso, a Abadia de Westminster também prestou homenagens com uma publicação respeitosa sobre o legado da rainha.

Este evento ocorreu após o anúncio do diagnóstico de câncer de Charles III, revelado em fevereiro deste ano, após uma cirurgia de próstata. Desde então, ele reduziu significativamente suas aparições públicas, cancelando muitos compromissos oficiais, mas ainda assim mantendo algumas funções e participando de encontros importantes, como suas reuniões com o primeiro-ministro.

Momentos como esse do rei Charles III, dirigindo ao lado de sua esposa, sem outros acompanhantes, mostra uma face mais pessoal e vulnerável do monarca, que continua a cumprir seus deveres reais enquanto lida com desafios pessoais.

