Paris Hilton apresenta sua filha London com uma emocionante música e derrete as redes sociais

Ela está vivendo o seu sonho. A empresária Paris Hilton se sente mais realizada do que nunca ao ver concretizado um dos seus grandes objetivos: ser mãe de dois filhos. Finalmente, na sexta-feira, 19 de abril, ela apresentou sua filha London aos seus mais de 26 milhões de seguidores no Instagram. Mas, sendo uma socialite, é claro que ela fez isso em grande estilo, e para isso contou com a ajuda de sua amiga, a cantora Sia.

Paris, de 43 anos, já era mãe do pequeno Phoenix quando anunciou em novembro do ano passado que London chegou às suas vidas. Ela mostrou algumas das roupas da bebê, que também fez parte da sessão de fotos de Natal, embora nunca tenha mostrado seu rosto até hoje. Ambos os filhos nasceram por barriga de aluguel após os traumas intensos que ela sofreu quando adolescente, internada na Provo Canyon School, em Utah.

“Apresentando London Marilyn Hilton-Reum💕👶🏼💕 Tenho sonhado em ter uma filha chamada London desde que me lembro. Estou tão grata por ela estar aqui 😍 Aprecio cada momento que passo com ela. Junto com Phoenix, meus anjos bebês me mostraram um amor que nem sabia que podia ser tão profundo antes de me tornar mãe 💖 Minha incrível jornada pela maternidade inspirou uma nova e profundamente pessoal música com minha querida amiga Sia chamada ‘A fama não te amará', escreveu Hilton nas redes sociais.

Recomendados

Além de compartilhar uma série de fotos, ela também divulgou a música, cujo vídeo musical é de sua família: "A canção serve como lembrete de que o vínculo especial que sinto com meus filhos, meu marido e minha família é mais valioso do que qualquer outra coisa no mundo". Paris afirmou que a música se tornará um hino para o amor em todas as suas formas.

No seu livro ‘Paris: The Memoir’, afirmou que Londres é a sua cidade favorita e é por isso que decidiu chamar assim uma filha, se o universo lhe concedesse uma. Após a estreia de London, as mensagens de felicitações não se fizeram esperar e grandes celebridades deixaram os seus votos de amor na caixa de comentários, como Rummer Willis, Dakota Fanning, Kyle Richards, Bebe Rexha e Ashley Benson, entre outras.

Enquanto o tema ‘Fame won’t love you’ acumula quase 70 mil visualizações no Youtube nas primeiras horas e cuja parte da letra diz: “Porque a fama não te amará como uma mãe, como um pai deveria fazer. E talvez deseje os Óscares, Grammys e sucessos de vendas, porque a fama não te amará como um irmão, como um amante deveria fazer”.

Paris foi duramente criticada por se tornar mãe através de uma barriga de aluguel, assim como pela aparência de seu filho mais velho, por isso teve que responder às críticas e pedir respeito para sua família.