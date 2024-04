No Rancho Fundo: A personagem de Clara Moneke vira moeda de troca na Globo

Sem saber do passado de Zefa, Caridade vai trabalhar no cabaré da novela No Rancho Fundo (Fábio Rocha/Globo)

A personagem da atriz Clara Moneke vira moeda de troca nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo. Sem saber, Caridade vai trabalhar no cabaré de Deodora (Debora Bloch) para desespero de Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Depois de perder o emprego no Grande Hotel São Petersburgo, Caridade fica desesperada e implora por uma oportunidade no negócio da vilã da novela das 18 horas. O que ela não sabe é que Deodora tem uma briga antiga com sua tia.

Já a personagem de Debora Bloch na novela da Globo aproveita a insistência da garota e mantém a garçonete como sua funcionária. Tudo para tirar proveito e se proteger da mãe de Quinota (Larissa Bocchino).

Na novela No Rancho Fundo, Deodora vira dona de bordel, mas continua com suas armações (Fábio Rocha/Globo)

A situação abre precedentes para um encontro revelador nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo. Nele, Deodora e Zefa trocam ameaças e faíscas por causa dos desentendimentos do passado.

Caridade perdeu o emprego depois disso…

A situação ficou complicada para a personagem de Clara Moneke na novela depois que ela foi pega no flagra com um homem.

Na cena, a jovem garçonete do Grande Hotel Budapeste foi despedida depois de ser pega por Celso (Alex Patrício) com Guilherme Tell (Rafael Saraiva).

Atriz Clara Moneke tem pai durão na novela No Rancho Fundo, exibidas na Globo, às 18h (Manoella Mello/Globo)

Após uma discussão, ela perde o emprego e fica sem dinheiro para ajudar a família e, desta forma, Caridade implora por um emprego para a vilã de No Rancho Fundo. Mas, ela nem imagina que ela vai trabalhar em um cabaré.

O elenco da novela No Rancho Fundo conta com Larissa Bocchino, Túlio Starling, Andrea Beltrão, Alexandre Nero, José Loreto, Luisa Arraes, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Mariana Lima, Alejandro Claveaux, Clara Moneke, Welder Rodrigues,Titina Medeiros, Thardelly Lima, Igor Jansen, Heloísa Honein e Guthierry Sotero.

* As informações sobre os capítulos de No Rancho Fundo podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.