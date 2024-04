‘Guerra Civil’ está arrasando nos cinemas dos Estados Unidos

‘Guerra Civil’, a sinistra distopia americana de Alex Garland, foi o filme de maior bilheteria nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá em sua segunda semana de lançamento, de acordo com estimativas dos estúdios no domingo.

A aposta da A24 em ano eleitoral, o filme com o maior orçamento do estúdio independente até o momento, arrecadou US$ 11,1 milhões em vendas de ingressos em 3.929 salas no fim de semana. O filme de US$ 50 milhões, ambientado em um futuro próximo onde Texas e Califórnia se unem em rebelião contra um presidente fascista, arrecadou US$ 44,9 milhões em duas semanas.

A sua premissa provocativa - e o marketing da A24, que incluía imagens de cidades americanas devastadas pela guerra - ajudaram a manter ‘Guerra Civil’ na mente dos cinéfilos.

Mas foi um fim de semana dolorosamente lento nos cinemas, do tipo que certamente aumentará a preocupação pelo que até agora tem sido um ano ruim para Hollywood na bilheteria.

A seguir, a venda estimada nos cinemas de sexta-feira a domingo nos Estados Unidos e Canadá, de acordo com o Comscore:

1. ‘Guerra Civil’, US$ 11,1 milhões

2. ‘Abigail’, US$ 10,2 milhões

3. ‘Godzilla x Kong: O Novo Império’, US$ 9,5 milhões

4. ‘O Ministério da Guerra entre Cavaleiros’, US$ 9 milhões

5. ‘Spy x Family Code: White’, US$ 4.9 milhões

6. ‘Kung Fu Panda 4′, US$ 4,6 milhões

7. ‘Ghostbusters: Empire Frozen’, US$ 4.4 milhões

8. ‘Duna: Segunda parte’, US$ 2,9 milhões

9. ‘O homem macaco’, US$ 2,2 milhões

10. ‘O primeiro presságio’, US$ 1,7 milhões