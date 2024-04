Freddie Highmore: "Tivemos a sorte de poder planejar o final que queremos"

Ao longo dos anos, o público se conectou profundamente com o Dr. Shaun Murphy e a equipe do Hospital San José St. Bonaventure. No final deste mês, damos início à temporada de despedida de ‘O Bom Doutor’.

O Metro teve a oportunidade de conversar com o produtor executivo e estrela da série Freddie Highmore. O ator, que alcançou a maturidade na tela como o cirurgião Shaun Murphy, estreia em 23 de abril (AXN) a última temporada, que se despede de seu personagem encerrando suas tramas com emoção e orgulho por fazer uma série inspiradora e inclusiva.

P: Por que esta é a última temporada de ‘O Bom Doutor?

Tivemos a sorte de poder planear o final que queríamos. Foi um ano estranho, porque fazer apenas 10 episódios é infeliz. Mas poder terminar uma série em seus próprios termos é uma grande bênção nesta indústria e consideramos que fomos sortudos. Estamos entusiasmados e tristes ao mesmo tempo.

P: Freddie, quando começou esta jornada, você imaginava que se conectaria com um personagem que tem tantas dificuldades para socializar?

R: Acho que seria pretensioso dizer que foi fácil. Para nenhum de nós que fazemos a série, foi fácil essa aventura, mas aqui estamos após sete anos. Uma das coisas das quais estou mais orgulhoso é que sempre nos preocupamos profundamente com o conteúdo da série. Acredito que toda a equipe lutou para que o programa fosse o melhor possível, e certamente me sinto assim em relação a interpretar o Shaun, que é o personagem do qual mais me orgulho em minha carreira. Foi uma oportunidade realmente especial e significativa.

P: Como é que se identifica com a personagem?

R: Bem, sempre disse que, como britânico, sou bastante cínico por natureza, então espero que Shaun tenha me transformado em uma pessoa melhor, um pouco mais otimista e um pouco mais esperançosa. Acredito que há uma parte de si em cada personagem que você interpreta. O interessante desta temporada para mim não é ser pai, mas ver Shaun progredir além do ponto em que estou na vida, o que para mim é algo mágico. Tenho conversado com pessoas sobre como é filmar com bebês reais no set. Há uma verdadeira magia nisso, pois coloca em perspectiva o quanto avançamos. E certamente para mim, olhando para trás na jornada de Shaun, esse cara que chega ao hospital no início, ingênuo, inocente, começando seu primeiro emprego; e de repente ele está casado e tem um filho. É uma jornada incrível que conseguimos contar.

P: Você tem aparecido na televisão regularmente há muito tempo. Cinco temporadas em 'Bates Motel' e sete em 'O Bom Doutor'. Quais são seus planos?

R: Sim. Tenho passado muito tempo interpretando dois papéis muito diferentes. Agora quero algo mais leve.

P: Quer voltar para a televisão?

R: Sim, na verdade sim. Eu disse que não voltaria depois de ‘Bates Motel’ e três dias depois, literalmente três dias depois, me sentei com David Shore e comecei a falar sobre ‘O Bom Doutor’. Acho que não seria razoável esperar que algo assim aconteça de novo, mas suponho que coisas mais estranhas já aconteceram em Hollywood. Estou aberto a voltar para a televisão. Sinto que agora estou processando o final desta série e estou triste. Estou vivendo a formatura da minha série, que é uma analogia que alguém usou para mim e que estou pegando emprestada agora. Esta despedida me enche de nostalgia porque foram sete anos vivendo em uma bolha em Vancouver. Criamos um universo paralelo e é hora de se formar. Estou animado pelo futuro, por novas oportunidades, mas muito triste por me despedir da equipe de produção. Percebi que, em algum momento, é necessário e provavelmente saudável seguir em frente. Então é isso que estou sentindo neste momento.

P: Você também é o produtor executivo Freddie, o que você aprendeu com isso e o que isso significou para você?

R: Para ser honesto, estou muito grato aos produtores por me darem a oportunidade de compartilhar comigo o título de produtores. Foram eles que me incluíram e valorizaram minha opinião. Depois de ter feito 'Bates Motel' por cinco anos, conhecendo meu compromisso e o quanto de mim e da minha vida coloquei, queria receber mais de 'O Bom Doutor'. Como produtor, pude escrever e dirigir episódios e isso fez com que esta experiência fosse incrivelmente satisfatória.

P: O que você pode nos adiantar sobre a última temporada?

R: Sou péssimo em dar exemplos específicos, mas, pela minha experiência nesta série, posso dizer que a forma como os roteiros são escritos, o melhor sempre está nos pequenos momentos, na intimidade dos personagens. Acredito que ao longo de todas as coisas que acontecem com Shaun e o resto dos personagens da série, no final são os detalhes que fazem a grande diferença. Muitas vezes, exploram-se emoções através de um abraço entre Shaun e o Dr. Glassman, ou um olhar entre dois personagens, ou algo pequeno e simples que na verdade fala de algo muito maior. Sempre adorei isso na série e definitivamente sentirei falta quando acabar. Nesta última temporada, continuaremos da mesma forma. Haverá alguma tragédia inesperada, alguns momentos tristes, mas também teremos muitos desses pequenos grandes momentos de esperança, esses pequenos momentos de otimismo que acredito que sempre conseguimos transmitir.

P: Despede-se sabendo algo de medicina

R: (risos) Acho que a série trata menos de... ou para mim, trata-se menos dos casos grandes e chamativos sobre eventos médicos. Tenho um vocabulário muito maior, mas não posso dizer que sei mais sobre medicina ou cirurgia.

10 episódios

A temporada final da série estreia em 23 de abril no AXN.