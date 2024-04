Fã de Kate Middleton declara guerra total a Meghan Markle com esta ação polêmica

William / Kate Middleton / Harry / Meghan Markle Fã de Kate Middleton declara guerra total a Meghan Markle com esta polêmica ação (WPA Pool/Getty Images)

Uma pessoa misteriosa, que é fã de Kate Middleton, comprou o domínio no Reino Unido do nome da marca de Meghan Markle. Além disso, ela postou uma mensagem muito polêmica que causou alvoroço em muitas pessoas.

Quem tem o domínio da nova marca da duquesa de Sussex?

De acordo com relatos da imprensa inglesa, a nova marca de estilo de vida de Meghan Markle foi alvo de um tipo de sequestro por um comprador anônimo, mas que parece ser muito fã da princesa de Gales.

Príncipe Harry e Meghan Markle (Yaroslav Sabitov - PA Images/PA Images via Getty Images)

O link americano da American Riviera Orchad, a nova marca de Meghan Markle, direciona os usuários para o site da duquesa de Sussex, mas a versão do Reino Unido ‘americanrivieraorchard.uk’, foi adquirida por alguém que posteriormente a vinculou a uma página de um banco de alimentos.

Uma nova polêmica envolve Meghan Markle e Kate Middleton?

Neste site, os visitantes são solicitados a fazer doações para uma organização de caridade sediada no Reino Unido sob as palavras: "Pensamentos com Kate". Da mesma forma, a página inicial diz: "Desculpe. Licença. Por favor, faça uma doação para Trussell Trust".

Além disso, foi adicionada uma mensagem interessante que insiste em não apoiar o novo negócio de Meghan Markle: “Meghan não. Espero que Meghan não se importe. Pensamentos com Katherine”.

American Riviera Orchid é a nova marca de Meghan Markle

Esta nova polêmica se junta à denúncia feita anteriormente por Meghan Markle através da Netflix, na qual afirma que William e Kate são culpados de lançar uma campanha de difamação nas redes sociais.

Meghan Markle e o príncipe Harry estão tentando melhorar sua imagem para seu retorno ao Reino Unido após o terrível diagnóstico de seu pai, o rei Charles III.