Esta é a cifra milionária que Shakira poderá gerar com sua turnê ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira, após surpreender seus fãs com o lançamento de seu álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ em 22 de março, e oferecer um show sem precedentes na Times Square de Nova York, Estados Unidos. A intérprete de sucessos como ‘Waka Waka’, ‘Suerte’ e ‘Chantaje’ causou furor no mundo do entretenimento ao confirmar sua turnê mundial ‘Las mujeres no lloran world tour’.

Esta aventura começará em 24 de novembro nos Estados Unidos e, embora ainda faltem datas a confirmar para os seus concertos, prevê-se que esta turnê seja uma das mais bem-sucedidas da cantora, ao ponto de se estimar que acumule uma fortuna de pelo menos 90 milhões de euros, de acordo com o jornal El Nacional, uma cifra que seria comparável à sua anterior ‘El Dorado World Tour’, que arrecadou cerca de US$ 100 milhões.

Até o momento, de acordo com a revista Forbes, a fortuna líquida da artista é estimada em cerca de US$ 400 milhões, um sucesso financeiro que teria um grande aumento com os novos concertos que a cantora de Barranquilla está preparando.

Recomendados

Shakira está no melhor momento de sua carreira

Segundo a artista comentou em uma recente entrevista concedida à revista Aló, no último ano sua vida mudou completamente, pois depois da tempestade veio a calma e, como resultado, sua paixão, esforço e dedicação pela música ressurgiram, após sentir que estavam em declínio.

“Por um lado, é mais difícil porque agora estou encarregada dessas duas crianças, dois bebês que dependem de mim por ser uma mãe solteira, e não ter um marido em casa para ajudar com qualquer coisa. Mas, de certa forma, é uma sorte não ter um marido porque, não sei porquê, ele estava me puxando para baixo... Agora sinto vontade de trabalhar, tenho vontade de escrever músicas, de fazer música. É uma necessidade compulsiva, que não sentia antes”, confessou.