Especialista em linguagem corporal revela poderosa mudança em Meghan Markle

De acordo com os relatórios mais recentes da imprensa internacional, duquesa de Sussex, Meghan Markle, está nos estágios finais para finalizar o lançamento de sua nova marca American Riviera Orchid, que promete ser o trampolim para uma renovação total da imagem da antiga atriz, que aparentemente voltará a abraçar seu papel de blogueira.

Da mesma forma, para fortalecer a confiabilidade de sua imagem, Meghan aumentou nos últimos meses suas aparições ao lado de seu marido, o príncipe Harry, sendo uma das mais recentes a que ocorreu em 13 de abril, em Wellington, Flórida, quando o casal se preparou para participar do evento esportivo de caridade Royal Salute Polo Challenge.

Meghan, Duquesa de Sussex e Prince Harry, Duque de Sussex (Jason Koerner/Getty Images for Sentebale)

Em relação a essa aparição, o especialista em realeza Darren Stanton publicou no jornal britânico The Mirror uma análise completa da linguagem corporal e da mudança de imagem de Meghan Markle, que foi meticulosamente planejada para aumentar a popularidade da duquesa de Sussex.

Segundo Stanton, a atitude de Meghan Markle mudou nos últimos meses, pois agora ela está menos ‘dominante’ do que costumava ser em suas primeiras aparições públicas ao lado do príncipe Harry.

Darren Stanton revelou a significativa mudança de imagem que a duquesa de Sussex teve

"Acredito que no passado Meghan se mostrou como a pessoa mais dominante entre ela e Harry. Ela está muito acostumada a se esforçar e gosta de liderar. Nas primeiras etapas, veríamos gestos muito mais dominantes", explicou o especialista.

Por outro lado, focando sua argumentação na linguagem corporal de Meghan Markle, exibida em sua última aparição pública em Wellington, Darren Staton revelou no The Mirror: "Suas expressões faciais parecem genuínas. Não vemos nenhum gesto mascarado ou sorrisos forçados por parte dela. Inconscientemente, ela diminuiu a velocidade, não se sente tão pressionada".

O Príncipe Harry esteve presente no Royal Salute Polo Challenge (Jason Koerner/Getty Images for Sentebale)

Quanto à interação com o marido, o especialista assegurou que o casal está mais apaixonado do que nunca: “Notei que, em uma das imagens, ele tinha a mão em suas costas e pescoço, o que é um gesto bastante íntimo para fazer na frente do público. Eles parecem estar muito mais confortáveis na zona de proximidade um do outro”, concluiu.