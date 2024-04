David Beckham processa Mark Wahlberg por perdas milionárias em marca de fitness

O mundo do entretenimento e dos negócios está envolvido em uma polêmica demanda, pois David Beckham entrou com um processo contra o renomado ator e empresário de Hollywood, Mark Wahlberg, por perdas que chegam a milhões em um acordo com a marca de fitness F45.

O recurso legal, que também envolve os fundadores da F45, Adam Gilchrist e Rob Deutsch, centra-se numa disputa sobre ações que supostamente foram prometidas a Beckham e entregues tarde demais, quando seu valor já havia diminuído drasticamente.

David e Victoria Beckham Instagram (Maria Paz Nuñez Navarrete)

De acordo com relatos, o ex-jogador de futebol se tornou embaixador global da F45 em novembro de 2020, promovendo a marca nas redes sociais e compartilhando publicações sobre o uso dos equipamentos e treinamentos da marca; no entanto, ele alega que ações lhe foram prometidas no início de 2022, mas sua emissão foi adiada, resultando em uma potencial perda de receita de até 8,5 milhões de libras.

Os acusados, Wahlberg e seu grupo de investimento, juntamente com os fundadores da F45, solicitaram a rejeição das acusações, classificando-as como conduta fraudulenta infundada. Os representantes legais de Beckham detalharam as promessas não cumpridas e as consideráveis perdas econômicas sofridas por ele.

Depreciação da marca e suas ações

Esta disputa legal ocorre em um momento em que a marca F45 enfrenta dificuldades, com o preço de suas ações diminuindo significativamente e o fechamento de franquias em vários países.

Mark Walberg Agências

A relação entre Beckham e Wahlberg, uma vez marcada pela amizade e colaboração profissional, está agora fraturada por este conflito legal, sendo que os representantes legais de Beckham e Wahlberg não deram mais detalhes a respeito.

Esta nova disputa legal surge logo após Beckham ganhar uma ação de 240 milhões de libras contra vendedores que falsificavam seus produtos, acrescentando mais capítulos à complexa vida empresarial do empresário inglês.