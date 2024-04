Conversa com Bial estreia com número recorde de BBBs. Descubra o total!

Ex-BBBs reencontram Pedro Bial e Tadeu Schmidt, apresentadores do Big Brother Brasil, na estreia da 8ª temporada do Conversa com Bial (Maurício Fidalgo/Globo)

Um recorde de participantes do BBB marca a estreia da 8ª temporada do Conversa com Bial na Globo. No primeiro programa, o primeiro apresentador do Big Brother Brasil ficou surpreso ao descobrir que mais de 30 ex-BBBs estão na plateia.

Após vários anos, Pedro Bial reencontra alguns brothers e sisters que fizeram história no reality show , como Leka, do BBB 1, Rodrigo Cowboy, vencedor do BBB 2, Sol “Ianuou”, do BBB 4; Flávia Viana e Iris Stefanelli, do BBB 7, Rafinha e Jaqueline Khury, do BBB 8, Max Porto, Priscila Pires e Ana Madeira, do BBB 9, Dicésar, do BBB 10, Daniel Rolim, Maria Melilo e Paula Leite, do BBB 11, e Jonas, do BBB 12.

A reunião dos ex-BBBs transforma o Conversa com Bial numa verdadeira homenagem ao Big Brother Brasil, que acaba de encerrar sua 24ª temporada na Globo e se prepara para o BBB 25.

O programa não traz apenas os antigos ex-BBBs. Além deles, a plateia do Conversa está repleta de participantes das temporadas mais atuais.

Pedro Bial se emociona ao ver mais de 30 participantes do BBB na plateia da 8ª temporada do Conversa com Bial (Maurício Fidalgo/Globo)

Os ex-BBBs Eliezer, Bárbara Heck, Jessilane Alves e Nathalia Deodato, do BBB 22, e Amanda Meirelles, Gabriel Santana, Key Alves, Larissa Santos, Ricardo Alface, Sarah Aline, do BBB 23, também acompanham a estreia do programa da Globo.

O reencontro dos apresentadores

Nesta celebração, Pedro Bial conversa com Tadeu Schmidt, que comanda atualmente o reality da Globo. Durante a entrevista, o primeiro apresentador do BBB fala como conheceu Tadeu.

Já o atual apresentador do Big Brother Brasil revela parte da sua intimidade e, junto com Bial, fala sobre a evolução do BBB, em especial sobre os acontecimentos da última edição.

A evolução do BBB vira assunto para Pedro Bial e Tadeu Schmidt no Conversa com Bial (Maurício Fidalgo/Globo)

O programa recorda ainda a história de Tadeu na TV, exibindo reportagens do início da carreira.

Diferente das outras temporadas, o Conversa com Bial é exibido, de segunda a sexta-feira, após o Jornal da Globo.