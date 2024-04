Belo cancela festa de aniversário após fim do casamento com Gracyanne Barbosa

No dia em que completa 50 anos o cantor Belo não terá uma festa para celebrar a data. Depois que o fim de seu casamento com a influenciadora Gracyanne Barbosa foi anunciado, o cantor decidiu cancelar o festão que seria realizado para comemorar seu aniversário. Conforme publicado pelo O Globo, o grupo Soweto também foi afetado pelo anúncio, já que está em uma turnê de reencontro para celebrar os 30 anos do grupo.

Segundo as informações, a festa de 50 anos de Belo também seria utilizada para celebrar os 30 anos do Soweto, e acabou sendo cancelada, assim como uma coletiva de imprensa que deveria falar sobre a turnê do grupo de pagode. Apesar disso, os shows do Soweto programados para o último final de semana em São Paulo, aconteceram normalmente.

Na última quinta-feira tornou-se pública a separação do cantor e da influenciadora Gracyanne Barbosa, com quem Belo se relacionava há 16 anos. Em meio a boatos de traição por parte da musa fitness, o cantor inicialmente optou por não se pronunciar sobre o término e manteve a programação dos shows com o Soweto. Emocionado, em determinado momento do show Belo chegou a chorar e afirmou que “O amor sempre vence”.

Convites cancelados

Ao que tudo indica, o cancelamento da festa de Belo pegou os convidados de surpresa. Segundo o portal Metrópoles, o envio dos convites já tinha sido realizado e a confirmação de presença dos convidados já estava em andamento. A escolha do cantor foi feita após o anúncio do término de seu casamento com Gracyanne Barbosa.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a festa estava marcada para as 13 horas do dia 23 de abril, na Ilha Itanhangá, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, a decisão de cancelar a celebração partiu do próprio cantor e os convidados deverão ser informados de sua decisão o quanto antes.