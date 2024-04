Após acusação de ‘jogada de marketing’, Gracyanne Barbosa dá entrada no pedido de divórcio

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo está prestes a se tornar oficial. Segundo informações do jornalista Lucas Pasin, do Splash Uol, publicadas pela Caras, a influenciadora deu entrada no processo de divórcio na Justiça. Conforme as informações, a oficialização vem depois que o casal passou 8 meses separado e vivendo na mesma casa. É esperado que o cantor se mude para outro local nas próximas semanas.

O anúncio do término aconteceu na última quinta-feira, dia 18 de abril, em meio a rumores de uma possível traição de Gracyanne Barbosa, que confirmou ter se envolvido com o personal trainer Gilson de Oliveira, mas garantiu que o envolvimento ocorreu no período em que ela e Belo já estavam separados.

Apesar de toda polêmica, a influenciadora usou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar sobre o término e aproveitou para exaltar o ex-marido e pedir respeito para o cantor que faria os primeiros shows da turnê comemorativa de 30 anos do Soweto.

“Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo para colocar a vida, o coração e os pensamentos em dia”, escreveu Gracyanne.

Jogada de marketing?

Apontado como o pivô da separação entre Belo e Gracyanne, o personal trainer Gilson de Oliveira, que era professor da academia em que a influenciadora treinava, decidiu se pronunciar por meio de seu advogado.

Após um desabafo nas redes sociais e a necessidade de trancar o perfil no Instagram, o educador físico prometeu que se pronunciaria sobre o ocorrido e contou com o apoio de seu advogado. Em nome de Gilson, o advogado Joabs Sobrinho declarou que o relacionamento entre Gilson e Gracyanne aconteceu no período em que a influenciadora já estava separada do canto, mas não tinha tornado a separação pública.

Segundo ele, toda a situação está sendo utilizada especificamente neste momento para alavancar a carreira de Belo e a turnê de reencontro do grupo Soweto. Para o advogado, a informação publicada foi feita de forma completamente distorcida e “todas as injustiças serão corrigidas”.