Ana Castela recebe cantada em show e resposta surpreende: “Você é velho! Sai fora”; assista ao vídeo

Mostrando que é rápida nas respostas, Ana Castela surpreendeu aos fãs que acompanham seu show durante o Ribeirão Rodeo Music, evento que ocorreu no último sábado (20) em Ribeirão Preto, na segunda etapa do Circuito Sertanejo.

Na ocasião, a cantora, que vem se destacando no universo sertanejo, recebeu uma cantada, mas não deixou ‘por menos’ e mostrou que não tem ‘papas na língua’.

Enquanto cantava a música ‘Boiadeira’, uma das canções que alçou sua carreira, Ana Castela decidiu interagir com os fãs. Após ler um cartaz que estava no meio do público, ela foi sincera: “Você é velho! Sai fora, pô! Eu gosto é de novinho”, fazendo todos rirem.

Ela continuou a brincadeira, e disse que sua preferência é por pessoas de “26 anos... 27″. Claro que nas redes sociais os fãs da cantora aproveitaram para relembrar que Gustavo Mioto, seu ex-namorado e também cantor sertanejo, tem 27 anos.

Assista a interação:

Após ser acusada de intolerância religiosa, Ludmilla explica frase utilizada em show no Coachella

Ludmilla utilizou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (22) para se explicar após ser acusada de ter cometido intolerância religiosa durante sua apresentação no Coachella no domingo (21).

Na ocasião, um telão com diversas imagens exibiu um cartaz com a frase “Só Jesus expulsa o tranca rua das pessoas”. A imagem gerou polêmica nas redes sociais, e muitas pessoas citaram a intolerância religiosa referente à uma entidade presente nas religiões de matrizes africanas, como Umbanda e Candomblé.

Após ser acusada de intolerância religiosa, Ludmilla explica frase utilizada em show no Coachella Imagem: reprodução redes sociais

No X (Twitter), a cantora explicou a escolha da frase e rebateu as críticas sobre ser preconceituosa. “Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar para falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe”, iniciou Ludmilla.

“[...] Não me coloquem nesse lugar, vocês sabem quem eu sou e de onde eu vim. Não tentem limitar para onde eu vou. Respeito todas as pessoas como elas são, e independente de qualquer fé, raça, gênero, sexualidade ou qualquer particularidade de que façam elas únicas”.