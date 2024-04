A verdadeira razão para Serena desmaiar no capítulo da novela Alma Gêmea

Coração partido e susto com Luna no ateliê fazem Serena desmaiar na novela Alma Gêmea (Divulgação/Globo)

Serena (Priscila Fantin) vai desmaiar após uma sequência de sustos num capítulo revelador da novela Alma Gêmea. Recuperada, a protagonista conta os detalhes para Zulmira (Carla Daniel) e Terê (David Lucas).

Os acontecimentos que antecedem o desmaio de Serena começam quando ela descobre que Rafael (Eduardo Moscovis) e Cristina (Flávia Alessandra) estão juntos. Ela fica muito triste e se deixa levar por uma música tocada dentro da casa do botânico.

A curiosidade leva Serena até o ateliê de Luna (Liliana Castro), que morreu em um assalto planejado pela vilã de Alma Gêmea. No espaço, a personagem de Priscila Fantin olha no espelho e vê o reflexo da falecida esposa de Rafael.

A falecida esposa de Rafael aparece para Serena e a protagonista de Alma Gêmea desmaia (Márcio de Souza/Globo)

As duas choram simultaneamente, o que deixa a protagonista da novela de Walcyr Carrasco em choque. Este fato faz com que Serena desmaie no ateliê, deixando todos preocupados.

Quem encontra Serena desmaiada?

Terê vai procurar Serena para conversar e pede para Zulmira chamá-la, mas a personagem de Carla Daniel na novela Alma Gêmea não encontra a faxineira.

A empregada pede ajuda de Ivan (Thaigo Luciano), seu irmão e motorista da casa, e os dois encontram Serena desmaiada no ateliê de Luna.

Ivan leva Serena para descansar no quarto e quando a protagonista da novela da Globo acorda ela conta para Zulmira a verdadeira razão para desmaiar.

Desmaiada, Serena será encontrada por Zulmira e Ivan leva a protagonista da novela Alma Gêmea para descansar no quarto (João Miguel Júnior/Globo)

Serena explica que viu uma mulher no ateliê e sentiu uma forte dor de cabeça ao ver Rafael saindo com Cristina. Zulmira, então, dá logo o diagnóstico de Serena e diz que ela está apaixonada pelo patrão.

Exibida em 2005, Alma Gêmea retorna ao Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. O elenco da novela conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.