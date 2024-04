A esposa e filha de Bruce Willis reaparecem, uma é elogiada e a outra é criticada

Desde que foi revelado que Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, um distúrbio da linguagem que afeta a capacidade de uma pessoa se comunicar, os olhos do mundo têm estado voltados para o ator e sua família, sempre aguardando notícias sobre seu estado.

Durante um ano, sua ex-esposa Demi Moore e suas filhas, assim como sua atual esposa, Emma Hemming, têm sido quem tem fornecido as atualizações e, embora as coisas tenham se complicado, os Willis permanecem positivos.

Embora toda a atenção tenha estado voltada para a doença de Bruce, recentemente sua filha Tallulah também deu uma notícia inesperada sobre sua própria saúde, revelando que foi diagnosticada com autismo, um transtorno do desenvolvimento neurológico que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento da pessoa.

Recomendados

Desde então, Tallulah, que tem enfrentado seu diagnóstico com calma, havia mantido um perfil discreto, até que recentemente apareceu novamente ao lado de Emma Hemming.

Ambas mulheres foram convidadas para a gala de abertura do Festival de Cinema Clássico TCM 2024, onde foi exibido o filme Pulp Fiction, em homenagem ao seu aniversário de #30. Este foi um dos filmes mais importantes de Bruce Willis e alguns de seus colegas de elenco, incluindo John Travolta, Uma Thurman, Harvey Keitel e Samuel L. Jackson, estavam presentes.

Os participantes receberam Emma e Tallulah calorosamente, no entanto, nas redes sociais tornaram-se tema de conversa, e não da melhor maneira.

Emma Hemming e Tallulah são conhecidas por seus trajes

As redes sociais podem ser muito cruéis e o que foi dito sobre Emma e Tallulah é prova disso. Enquanto uma foi elogiada por sua escolha de roupa, a outra foi atacada, sendo dito que foi "de mau gosto".

Enquanto Emma usava um elegante terno preto da Dior e uma blusa de cetim branca com sapatos de salto preto no tapete vermelho, Tallulah optou por usar jeans largos rasgados, uma jaqueta preta sobre uma camisa com gráficos amarelos e um boné de beisebol preto com “Bruce” bordado em letras brancas, um gesto especial para seu pai.

Ao vivo, as pessoas aplaudiram ambas, mas nas publicações que circularam nas redes sociais, os internautas criticaram Tallulah, independentemente de sua condição.

"A prima de Chucky". "O que aconteceu com a Tallulah??". "Tallulah... Deveria ter se arrumado ou limpo um pouco mais 😮. Esta era uma ocasião especial". "De muito mau gosto a filha", lê-se.

Alguns usuários saíram em defesa da jovem, lembrando aos trolls que ela “passou por muito” e merece respeito. “Que comentários desagradáveis sobre Tallulah, essa garota sofreu de depressão e outras doenças por anos, vocês sempre são rápidos para julgar e criticar”. “Então, eu assumo que ela tem uma doença mental? Tudo bem - mas ei, você está na mira pública... Vamos ver como isso se desenrola! Minha empatia”