A emocionante homenagem de Harry a Lady Di com esta foto emocionante que comoveu a todos

No meio da complicada situação que a família real britânica está passando, o príncipe Harry se tornou notícia recentemente por um gesto carinhoso com o qual quis lembrar a memória de sua falecida mãe, Lady Di. Com isso, ele demonstra o grande amor e carinho que ainda sente por ela, mais de 20 anos após sua partida.

O emocionante tributo do príncipe Harry a Lady Di

Antes deste belo tributo, o duque de Sussex sofreu um golpe duro da justiça do Reino Unido, pois há alguns dias um juiz rejeitou o recurso que ele apresentou para reverter a decisão de retirar sua escolta policial durante suas visitas ao país europeu. Uma medida que está em vigor desde que ele deixou a realeza anos atrás, em 2020.

Segundo o Tatler conforme relatado por Vanidades, em 16 de abril, o marido de Meghan Markle participou por vídeo na reunião anual da Travalyst, uma organização de ecoturismo que ele mesmo fundou em 2019. Durante sua intervenção, enfatizou a importância de ter a sustentabilidade como o principal foco dessa área.

O Duque de Sussex guarda uma fotografia muito especial de quando era criança ao lado de sua mãe

No entanto, na mesma reunião, havia uma prateleira atrás de Harry, na qual estava exposta uma emocionante fotografia do duque de Sussex quando era apenas uma criança ao lado de sua falecida mãe. Na verdade, a imagem que ele mostrou mostra o príncipe abraçando sua mãe enquanto apoia a cabeça em seu ombro.

Parece ser uma das fotografias mais importantes para ele, pois também fez parte de seu livro de memórias ‘Spare’, embora em uma versão em preto e branco, então certamente é uma imagem muito valorizada por ele.