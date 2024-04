A comédia romântica mais sexy está na Netflix, e é perfeita para assistir acompanhada

Nem tudo é romance, ação, mistério, terror e documentários na Netflix. Filmes e séries picantes também estão na plataforma e chegam a ocupar o top 10 dos mais assistidos. Estamos falando de ‘Um Clímax Entre Nós’, uma comédia romântica holandesa.

Este filme foi lançado pela plataforma de streaming em 2023 e alcançou as primeiras posições devido à sua história picante.

Dirigido e escrito por Joosje Duk, ‘Um Clímax Entre Nós’ é um filme dos Países Baixos que conta a história de Luna e Mink, que estão casados felizes há um ano.

No entanto, o vínculo entre eles é colocado à prova quando ela sugere incluir uma terceira pessoa em sua vida sexual.

A vida de Luna e Mink vira de cabeça para baixo

O filme produzido pela Topkapi Films conta com Max de Wolf, Frans van Gestel, Laurette Schillings e Arnold Heslenfeld como produtores, com Alexander Reumers responsável pela música e Ezra Reverda pela fotografia, conforme mencionado pelo El Comercio.

De acordo com a sinopse da Netflix, "Luna e Mink são um casal feliz que está celebrando seu primeiro aniversário juntos. Mink não sabe que Luna tem fingido seus orgasmos desde o início do relacionamento, e Luna manteve esse segredo por tanto tempo que já não se atreve a falar sobre isso com ele".

“Quando as melhores amigas de Luna a encorajam a experimentar coisas novas no quarto com Mink, Luna sugere uma ideia emocionante: um trio. A noite que se segue com a aventureira Eve agita a vida de Luna”.

Gaite Jansen, Martijn Lakemeier e Joy Delima são os protagonistas de ‘Um Clímax Entre Nós’, que conta com um elenco principal composto por atores como Claire Bender, Sinem Kavus e Sidar Toksöz.