Vazou o novo álbum da Taylor Swift? Isto é o que se sabe

Taylor Swift está pronta para o lançamento de seu novo álbum ‘The Tortured Poets Department’, o qual gerou diversas teorias desde que a cantora o anunciou durante a gala do Grammy; no entanto, pouco antes da estreia em todas as plataformas de streaming, ela se envolveu em uma nova polêmica.

A cantora americana mantém a atenção de seus seguidores não apenas pelas últimas apresentações de sua turnê "The Eras Tour", mas também pelo seu próximo lançamento discográfico em 19 de abril; no entanto, o lançamento começou a ser ofuscado por rumores de um suposto vazamento do material.

Artista Taylor Swift (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

O que aconteceu com o novo álbum de Taylor Swift?

Foi através das redes sociais que vários usuários começaram a especular sobre o conteúdo do disco 'The Tortured Poets Department', que supostamente teria sido vazado por meio de um grupo do Telegram onde foram apresentados supostos trechos.

Recomendados