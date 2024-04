“Parece um chifre de rinoceronte”: o estranho visual da rainha Letizia que causou agitação nas redes sociais

Os reis da Espanha chegaram ontem à tarde em Amsterdã, por ocasião de sua Viagem de Estado aos Países Baixos. Após o pouso, onde Letizia surpreendeu a todos com um look working girl, e um primeiro evento em que usou um estilo delicado, chegou a vez da cerimônia oficial de boas-vindas e a rainha não decepcionou com seu traje.

A rainha Letizia exibiu um novo visual que causou alvoroço em sua visita à Holanda

Por ocasião de sua décima sexta viagem de estado desde que começou seu reinado em 2014, Letizia e Felipe VI receberam, logo de manhã, as boas-vindas oficiais na Praça Dam de Amsterdã, na Holanda, em frente ao Palácio Real da cidade. Letizia mostrava-se muito segura ao lado de Máxima da Holanda, e ambas as mulheres protagonizaram o primeiro duelo de estilo da Viagem de Estado.

A rainha Letizia optou por um estilo monocromático, sem estampas, mas com um vestido verde que combinava com acessórios em creme e um toque muito original. Um visual que, no entanto, para a especialista Mamen Abad, contém muita informação de textura e não é o estilo fiel de Letizia.

Um detalhe fez soar os alarmes nas redes sociais: o acessório de cabeça da rainha Letizia

Fiel à sua elegância e discrição, a rainha escolheu um vestido muito sofisticado, desenhado por Moisés Nieto. Trata-se de uma peça de tweed, que evoca os estilos da Chanel. Além disso, é um modelo midi longo, com decote redondo, ombros estruturados e mangas compridas abertas que lhe conferem um toque original. A saia é reta, com um cinto e decorada com um cinto combinando.

“Por favor, o que é isso? Com chuva e sandálias e aquele adorno que parece um chifre de rinoceronte esmagado em sua cabeça”

Para realçar seu visual, a rainha Letizia quis enaltecer sua imagem com um chapéu, um tipo de acessório que não é muito comum nela, mas era uma ocasião ideal para usá-lo. Durante a recepção oficial, ela escolheu estrear um design em forma de onda de cor amêndoa, que se ajusta lateralmente para o lado direito e é realçado com um véu.

“Letizia muito bonita. O acessório é estranho, mas de rosto está ótima”, “Que rosto tão estranho o da Letizia! E a Rainha Máxima exultante de naturalidade, elegância e beleza”, “Adoro a rainha Dona Letizia, super original e diferente”, foram algumas das reações dos internautas.