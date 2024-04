Novela: a cena mais viciante da estreia de No Rancho Fundo

Os personagens atrapalhados sempre fizeram sucesso nas novelas e a TV Globo investe neles mais uma vez. No horário das 18 horas, Sabá Bodó (Welder Rodrigues) e Nivalda (Titina Medeiros) fizeram a cena mais viciante de No Rancho Fundo.

Depois do sucesso que fizeram em Mar do Sertão, outra novela escrita por Mario Teixeira na Globo, eles deixaram tudo ainda melhor para quem adora assistir casal fora do comum.

Na cena viciante da novela da Globo, Sabá Bodó fica enlouquecido quando Omera, vista pelo político como uma tecnologia inovadora para de funcionar. Diante dos possíveis eleitores da cidade de Lapão da Beirada, ele parece um louco e não para de repetir que “Omera vai morrer, Omera vai morrer”.

Recomendados

Quem resolve a situação é Nivalda, que simplesmente dá um tapa na cara do político corrupto da novela No Rancho Fundo e a “tecnologia inovadora” volta a funcionar como se nada tivesse acontecido.

A fórmula de sucesso em No Rancho Fundo

A novela das 18 horas da Globo não tenta inovar, como outras produções que fracassaram anteriormente. Acontece que a cena de Sabá Bodó, Nivalda e Omera traz o típico pastelão da comédia, ou seja, um personagem perde o controle e o outro resolve tudo com uma bofetada.

Cenas como acontecem o tempo todo em clássicos que passaram pela televisão, como Os Trapalhões e Zorra Total, programas de comédia que foram extintos pela TV Globo, mas fizeram muito sucesso no passado.

Com isso, a primeira semana da novela No Rancho Fundo pode ser classificada com um sucesso para Globo. Nos primeiros capítulos, a história substituta do remake de Elas por Elas alcançou uma audiência considerável, cerca de 19 pontos, ficando afastada dos demais concorrentes, como SBT, Record e Band.

E você, acha que os personagens vão continuar trazendo cenas viciantes para os fãs da novela No Rancho Fundo?