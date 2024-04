Netflix: o filme romântico baseado em uma história real que dura menos de 2 horas e vai partir seu coração

As histórias de amor são bem-sucedidas na plataforma da Netflix e uma que foi lançada em 2020 continua no catálogo ocupando os primeiros lugares dos mais assistidos. Estamos falando de ‘Dois corações’ (2 hearts), uma produção que vai partir seu coração.

O filme conta a história de dois casais em duas décadas diferentes que se encontram da maneira mais inesperada. ‘Dois corações’ é baseado em uma história real que aborda o tema da doação de órgãos e a esperança na vida.

É a história de Christopher e Jorge, duas pessoas que vivem em dois mundos diferentes, no entanto, por obra do destino, a vida de um vai depender completamente do outro.

Recomendados

Christopher Gregory, era um jovem de 19 anos que morreu um dia enquanto estava na universidade devido à ruptura de um aneurisma cerebral. Ele havia se registrado para ser doador de órgãos e graças a ele, a vida de seis pessoas diferentes pôde ser prolongada, conforme relatado pelo jornal El Tiempo.

Jorge Bacardi é um homem cubano que pertence à família que é proprietária da marca de bebidas alcoólicas que leva seu sobrenome. Desde pequeno, ele foi diagnosticado com fibrose cística.

Expectativa de vida

No entanto, em 2008, quando tinha 64 anos, percebeu que tinha sido diagnosticado erroneamente e na realidade sofria de uma condição genética rara chamada discinesia ciliar primária. Além disso, que sua última esperança de vida era um duplo transplante de pulmão.

Jorge recebeu o pulmão de Chris que lhe permitiu viver a vida ao máximo. Após a intervenção, Jorge ficou muito comovido com o ato altruísta de Chris e criou a ‘Gabriel House of Care’, uma organização sem fins lucrativos que apoia aqueles que aguardam transplantes.

Dois casais que cruzam suas histórias

A Netflix entrelaça duas histórias de amor paralelas, as vidas do universitário Chris e do empresário rico Jorge que se cruzam graças a uma reviravolta do destino, de acordo com a sinopse.

Um casal é formado por Christopher e sua colega de classe Sam. O outro é composto pelo exilado cubano, Jorge Bacardi, que se apaixona por uma comissária de bordo, Leslie.

Na vida real, foi o pai de Chris, Eric, quem acabou escrevendo o livro que mais tarde inspiraria a trama do filme. O livro se chama ‘All my tomorrows: a story of tragedy, transplant and hope’ (Todos os meus amanhãs: uma história de tragédia, transplante e esperança).