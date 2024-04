Netflix: a série assustadora de 8 episódios que é tão aterrorizante que poucos são capazes de assisti-la até o final

A chegada do fim de semana se resume em planejar uma maneira de se divertir e descobrir o que assistir em casa na Netflix. A plataforma de entretenimento continua apostando em sua variedade em seu vasto catálogo para satisfazer o apetite de seus milhões de assinantes.

Marianne: a série assustadora que conseguiu se posicionar nas tendências da Netflix

Desta vez, em sua grande variedade de minisséries, existe uma que conseguiu se posicionar rapidamente como uma das grandes joias do gênero de terror. Em um mar cheio de diferentes opções, esta produção se destaca por sua grande originalidade e por conseguir manter o espectador à beira do assento.

Trata-se de ‘Marianne’, uma joia do gênero de terror. A trama gira em torno de Emma Larsimon, interpretada por Victoire Du Bois, uma escritora de sucesso de romances de terror que percebe uma realidade aterrorizante: os horrores que ela escreveu em sua ficção começam a ganhar vida no mundo real.

Recomendados

É uma joia do gênero de terror

‘Marianne’ tornou-se uma das séries mais vistas nas últimas semanas. É uma produção que leva o medo a outro nível. Os diferentes elementos deste thriller psicológico combinam-se fortemente para manter uma história envolvente que conseguiu conquistar a opinião positiva dos críticos e do público em geral.

“‘Marianne’ segue uma autora com um romance de terror de sucesso. Um dia, ela percebe que as histórias de terror que escreveu estão se tornando realidade, então ela terá que retornar à sua cidade natal para enfrentar os demônios de seu passado. Durante seu retorno, ela descobre que o espírito maligno que a assombra em seus sonhos, tornando sua vida impossível, também está causando caos no mundo real. O espírito que a persegue desde a infância é Marianne, uma bruxa que se incorpora nas almas de suas presas”, revela a sinopse oficial.