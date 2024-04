Michael Douglas pediu à Marvel para ser morto em ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’

A estrela de Hollywood, Michael Douglas, conhecido por seu papel como Hank Pym no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), deixou os fãs boquiabertos ao revelar seu desejo de sair da franquia de maneira espetacular. Durante o tapete vermelho de ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’, Douglas confessou sua única condição para retornar como Pym em um quarto filme de ‘Homem-Formiga’: morrer na tela.

Michael Douglas queria morrer dessa forma em ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’

No entanto, o que muitos não sabiam é que esse desejo extravagante estava originalmente destinado ao terceiro filme da série. Douglas revelou em uma entrevista no ‘The View’ que, na realidade, ele havia solicitado uma saída explosiva para seu personagem no filme anterior. Ele visualizava uma morte memorável, cheia de efeitos especiais deslumbrantes, onde Pym encolheria ao tamanho de uma formiga e enfrentaria um destino épico, como explodir em uma brilhante cascata de cores.

Ele já quer fechar seu ciclo (Agencias)

Embora essa visão cinematográfica não tenha se concretizado em ‘Quantumania’, onde Pym sobrevive, Douglas insinuou que poderia estar pronto para deixar o MCU definitivamente. Depois de interpretar Pym em três filmes do ‘Homem-Formiga’ e fazer uma breve aparição em ‘Vingadores: Ultimato’, o veterano ator pode estar buscando novos horizontes além do mundo dos super-heróis.

Apesar do sucesso comercial dos filmes anteriores, ‘Quantumania’ não conseguiu agradar tanto os críticos quanto o público, levantando dúvidas sobre se a Marvel Studios continuará com futuras sequências da série. Enquanto isso, a incerteza também cerca outros membros do elenco, como Paul Rudd, que interpreta o herói titular. Rudd admitiu em uma entrevista que não tem ideia do que o futuro reserva para seu personagem e que as decisões sobre seu destino estão nas mãos dos altos escalões da Marvel.