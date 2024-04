Michael Douglas contou como faz para que seus filhos passem tempo com ele

Aos 79 anos, o renomado ator Michael Douglas não hesita em falar sobre os momentos com sua família ao lado de sua esposa, também atriz, Catherine Zeta-Jones, de 54 anos.

O casal tem dois filhos, Dylan, de 23 anos, e Carys, de 20. Além disso, ele tem um filho de 45 anos, fruto de seu relacionamento com sua ex-esposa Diandra Luker.

Em entrevista no programa Today, o famoso ator compartilhou como faz para passar tempo com seus filhos mais novos e brincou dizendo que os "seduz" com viagens luxuosas.

“Catherine e eu temos a sorte de que nossos filhos Dylan e Carys ainda gostem de viajar conosco… Acabamos de passar cinco semanas na Índia no Natal. E sempre estamos planejando o próximo ano, quais serão nossas viagens e para onde iremos”, disse Douglas em entrevista mencionada, conforme publicado pela People.

Diante da pergunta se gosta de passar tempo com seus filhos, já adultos, ele respondeu que "é simplesmente um prazer... Especialmente quando não está os obrigando. [Eu] disse: 'Catherine, olha, na verdade eles querem passar tempo conosco'. Eu disse: 'Você sabe, é bom'".

"Temos boas viagens... Seduzimos eles com bons lugares para ir", brincou.

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

Apesar da diferença de idade, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones conseguiram se tornar um dos casais mais sólidos de Hollywood. Seu relacionamento começou em 1988 e se casaram em 2000.

O La Nación relatou que o primeiro encontro do casal foi com a intervenção do ator Antonio Banderas e sua esposa Melanie Griffith. O casal de amigos aproveitou uma viagem à França para coordenar um jantar privado para Douglas e Zeta-Jones.

O meio citado diz que, em uma entrevista ao apresentador Jonathan Ross, Douglas contou que, durante um jantar, ele disse a Catherine: “Você sabe, vou ser o pai dos seus filhos”. Catherine lembrou ao The New Yorker que se sentiu atordoada. “Respondi: ‘tudo bem. Li muito sobre você. Vi muito sobre você. Ouvi muito sobre você. Boa noite’. Fui para a cama e acordei às cinco da manhã. Voei para Londres, troquei de avião, fui para Aberdeen e peguei um ferry para a ilha de Mull. Chegando lá, havia um grande buquê de flores com um bilhete: ‘Desculpe se te assustei. Com carinho, Michael Douglas’. Ele sempre diz que o florista que levou essas flores para a ilha de Mull salvou sua vida. Se alguém diz que vai ser o pai dos seus filhos quando você acabou de conhecê-lo, dá um pouco de medo. Mas, infelizmente, ele estava certo”, confessou.

Depois começaram a se comunicar por telefone e a sair juntos. Seu relacionamento foi selado quando disseram sim em 2000.