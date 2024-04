‘A mais real das Kardashian Jenner’, Kendall se mostra sem filtros

As Kardashians Jenner sempre foram acusadas de ser “plásticas”, “superficiais” e exagerar nos retoques, cirurgias e filtros nas redes sociais para não parecerem reais, mas sim dar uma visão “perfeita” e irreal.

Desde Kim até Kylie são constantemente criticadas por retocar suas fotos para parecerem mulheres "perfeitas" quando na realidade não são, e até mesmo afirmam que suas cirurgias e retoques as fazem parecer mais velhas.

No entanto, recentemente uma das famosas irmãs mostrou-se autêntica e surpreendeu agradavelmente a todos nas redes sociais, recebendo milhares de elogios.

Kendall Jenner mostra-se sem filtros e deixa ver suas olheiras e manchas sem medo

Kendall Jenner recentemente compartilhou um vídeo para a revista Vogue no qual está se maquiando e para isso mostrou-se sem uma gota de maquiagem ou filtros, exibindo seu rosto real.

A famosa modelo mostrou suas olheiras, manchas e provou que tem um rosto real como todas, "imperfeito" e mesmo assim é linda.

Até mesmo se pode ver que seus olhos não são tão puxados ou levantados, tem um nariz mais normal e menos refinado, as sobrancelhas não são tão levantadas, e suas bochechas não são tão finas, algo que está bem e a torna bonita, mas não é a realidade que tinha mostrado, até agora.

Por isso, a jovem recebeu milhares de elogios e foi comparada com suas irmãs, sendo considerada um exemplo.

"Que bela é esta mulher naturalmente", "A Kendall natural é espetacular, tomara que se mostrasse mais assim", "a mais real das Kardashian Jenner", "tomara que te víssemos mais assim Kendall tão real", "uau, amei te ver assim, você parece mais bonita do que com filtros e maquiagem", "você é linda, a mais bela de suas irmãs", "divina esta mulher, as irmãs deveriam aprender", foram algumas das reações.

Kendall Jenner e suas irmãs costumam se mostrar maquiadas nas redes sociais e com filtros escondendo seus rostos reais, mas pela primeira vez uma delas mostrou sua realidade e foi aplaudida nas redes.