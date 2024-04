Zack Snyder está aberto a fechar sua trilogia da “Liga da Justiça” na DC

O diretor de cinema Zack Snyder expressou sua vontade de completar sua trilogia da “Liga da Justiça” no universo cinematográfico da DC.

Embora os planos originais de Snyder para uma série de três filmes não tenham se concretizado no DCEU, o cineasta mencionou que estaria disposto a explorar essa narrativa através da animação se lhe fosse dada a oportunidade.

Apesar da reestruturação em curso dentro da DC, com nomes como James Gunn e Peter Safran assumindo papéis importantes no DCU, Zack ainda mantém a esperança de poder concluir sua visão original.

Numa entrevista à revista Empire Magazine, o diretor comentou sobre a possibilidade de trabalhar em um filme animado da "Liga da Justiça": "Sim, claro. Seria divertido. Seria ótimo".

Embora não haja mais uma pressão esmagadora dos fãs por uma conclusão do DCEU de acordo com os planos do diretor, sua disposição em explorar uma opção animada mostra sua dedicação e paixão pelo projeto.

Embora não haja confirmação oficial de que uma trilogia animada da "Liga da Justiça" esteja em andamento, Zack ainda está aberto a colaborar com a Warner Bros. nessa possibilidade.

Começo de Gunn

Além dessas declarações, também foi revelado que o futuro do DCU será marcado pelo início da era de James Gunn em julho de 2025 com o filme do Superman.

Este anúncio sugere uma nova direção para o universo de super-heróis da DC no cinema e aponta para uma reestruturação em andamento.

Embora as circunstâncias atuais tornem incerta a realização da trilogia de Snyder, os fãs certamente estarão atentos a qualquer desenvolvimento futuro.

É importante ter em mente que as informações estão sujeitas a alterações e que é necessário estar ciente de anúncios oficiais e atualizações por parte dos estúdios e das partes envolvidas.