Taylor Swift zomba seu ex em seu novo álbum ‘The Tortured Poets Department’

“Durante o jantar, você tirou o anel do meu dedo e o colocou no dedo onde as pessoas colocam os anéis de casamento”, foi uma das estrofes da música principal do álbum. O disco faz inúmeras referências ao seu relacionamento anterior de 6 anos com o ator britânico Joe Alwyn, que desativou os comentários em sua conta oficial do Instagram, pois em mais de uma música Taylor Swift expressou como realmente se sentia no relacionamento.

Embora tenham vazado cerca de 17 músicas do álbum ‘The Tortured Poets Department’ horas antes do lançamento oficial do álbum, Taylor Swift surpreendeu a todos lançando outro álbum simultaneamente ‘The Tortured Poets Department: The Anthology’ com 15 músicas escondidas.

As palavras que a cantora escreveu em sua conta do Instagram no dia do lançamento do álbum foram: “O Departamento de Poetas Torturados. Uma antologia de novas obras que refletem eventos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista, sensacional e doloroso ao mesmo tempo. Este período da vida do autor acabou, o capítulo está fechado e encerrado. Não há nada a vingar, nem contas a acertar uma vez que as feridas tenham cicatrizado. E, pensando bem, muitas delas são autoinfligidas. Esta escritora acredita firmemente que nossas lágrimas se tornam sagradas na forma de tinta em uma página. Uma vez que contamos nossa história mais triste, podemos nos libertar dela”, enfatizando que esta é uma das maneiras como ela encerra este ciclo para sempre.

Como saber as referências?

Estas são as menções que conseguimos decifrar:

O título do álbum é a referência mais direta ao seu ex. Por quê? Diferentes meios afirmaram sobre o chat em grupo no WhatsApp que o britânico tem com seus amigos Paul Mescal e Andrew Scott chamado de ‘The Tortured Man Club’. Swift não mencionou esse chat como título. So Long, London, esta música tem nome e sobrenome, fazendo uma alusão à sua música London Boy, do álbum Lover, mudando de uma melodia alegre para uma melancólica e nostálgica, a letra alegre de: “Dizem que lar é onde o coração está, Mas, Deus, eu amo os ingleses, Eles sabem que eu amo um garoto de Londres” para uma despedida de uma cidade onde um dia viveu seu relacionamento: “Até logo, Londres. Você encontrará alguém (...) Por tanto tempo, Londres, costuras desfeitas, duas sepulturas, uma arma, eu encontrarei alguém”. Há algum tempo, Taylor tem lançado indiretas em algumas músicas, expressando como tentou consertar o relacionamento. A canção Mirrorball do álbum Folklore é um claro exemplo: “Continuo fazendo o impossível para te fazer sorrir”, confirmando isso no single I Can Fix Him (Não, Sério, Posso), " Eles balançam a cabeça dizendo: Deus, ajude-a, quando digo que ele é meu homem. Mas seu bom senhor não precisa mexer um dedo. Posso consertá-lo, não, realmente, posso. E sozinha posso”. Muitas seguidoras rapidamente se identificaram com esta música, associando-a ao Complexo de Salvador. Embora nunca tenha sido confirmada a verdadeira razão da separação do casal, teorias de fãs garantem que foi porque ele não queria se casar com ela. Neste álbum parece confirmar ao longo do álbum. A música Loml, onde assegura que “estiveram a um beijo de se casar” ou a música The Tortured Poets Department: “Tirou o anel do dedo do meio e colocou no dedo em que as pessoas colocam os anéis de casamento. Isso é o mais perto que estive de meu coração explodir”.

Não apenas fala de seu antigo romance:

Embora o álbum fale sobre seu antigo relacionamento, também aborda outros temas, como seu novo relacionamento com o jogador de futebol americano Travis Kelce e sua inimizade com Kim Kardashian.

Na música So High School, Taylor explica seus sentimentos por Travis Kelce e como foram os primeiros meses juntos, “uma adolescente apaixonada”. Parte da letra faz alegoria sobre como o atleta tentou conquistá-la em um show, fez pulseiras de amizade, mesmo sem conhecê-la pessoalmente e sem conhecer alguém que a apresentasse. Parte da letra diz “Sabia o que queria e, mano, tem isso”, afirmando que conhece esse fragmento da história e agora que a vida os uniu, desfrutam de um relacionamento feliz aos olhos do público. A música thanK you aIMee, narra o ódio que a família Kardashian propagou em relação a Taylor, pelo ex-marido de Kim, Kanye West. Se no álbum ‘Reputation’ houve detalhes de como se sentiu com o ‘linchamento’ e ódio mundial que recebeu, desaparecendo dos holofotes por meses, nesta música também menciona sua mãe e como ela a apoiou com a frase “Todo mundo sabe que minha mãe é uma mulher santa, mas ela costumava dizer que queria que você estivesse morta”. O nome da música tem letras maiúsculas que formam o nome Kim, sendo uma clara referência.

