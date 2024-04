Taylor Swift surpreende os fãs com um “álbum duplo” intitulado The Tortured Poets Department: The Anthology

Fãs de Taylor Swift em uma loja temporária aberta para celebrar seu novo álbum "The Tortured Poets Department" no setor The Grove, em Los Angeles. AP / Richard Vogel (Richard Vogel/AP)

Enquanto os fãs ainda estavam assimilando a emoção de ouvir “The Tortured Poets Department” e suas 16 músicas, Taylor Swift decidiu recompensar seus esforços com uma surpresa que acendeu ainda mais a chama: transformar TTPD em um “álbum duplo” ao lançar a versão lado B, intitulada ‘The Anthology’; uma compilação de 15 músicas extras, deixando seu décimo primeiro álbum de estúdio com um total de 31 músicas, um novo recorde para a artista.

O álbum inicial "Tortured Poets Department", com 16 músicas, é geralmente suave e relaxado em sua aparência, embora ao prestar mais atenção às letras, pode-se notar uma corrente de consciência caótica e complicada pela qual Swift passou em seus rompimentos amorosos e altos e baixos de sua vida famosa. The Anthology, por outro lado, é a versão mais intensa de sua irmã.

Os fãs se deliciaram com The Tortured Poets Department: The Anthology

Nas primeiras horas da quinta-feira, um dia antes da estreia, foi relatado que Swift havia sofrido, como ela e milhares de artistas fizeram no passado, vazamentos das 16 músicas que compunham a versão original de TTPD. Mas às 2h da manhã, horário de Miami, a surpresa foi para todos igualmente.

“The Anthology” havia sido suspeito por muitos fãs que leem minuciosamente as declarações públicas de Swift ou qualquer pista que ela possa deixar em material oficial. Ao anunciar o álbum durante sua aceitação do prêmio Grammy, a cantora fez um sinal de paz com os dois dedos, e desde então muitos ‘swifties’ especularam sobre a possibilidade deste lançamento ser um álbum duplo.

No entanto, ao estarem focados no "lado A" de TTPD, o "lado B" conseguiu escapar com sucesso de ser filtrado. E maravilhou tanto sua audiência que muitos fãs já consideram The Anthology melhor do que a versão 'padrão'.

Para comemorar a ocasião, a própria Swift escreveu que o álbum é “uma antologia de novas obras que refletem eventos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista no tempo, um que foi sensacional e doloroso ao mesmo tempo” na página do Instagram na sexta-feira.

"Este período da vida da autora já acabou, o capítulo está fechado e selado. Não há nada para vingar ou contas para acertar uma vez que as feridas tenham cicatrizado. E após refletir, muitas delas se revelaram autoinfligidas", escreveu. "Esta escritora acredita firmemente que nossas lágrimas se tornam sagradas na forma de tinta em uma página. Uma vez que contamos nossa história mais triste, podemos nos libertar dela. E então, o que resta é apenas a poesia torturada".