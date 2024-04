Serena Williams junta-se à febre de Caitlin Clark e quer comprar uma equipe da WNBA

A próxima temporada da WNBA, a liga feminina de basquete dos Estados Unidos, pode ter uma reviravolta histórica depois que a popular Caitlin Clark foi selecionada pelo Indiana Fever como a Nº 1 no Draft realizado na noite de segunda-feira em Brooklyn, Nova York.

A ex-jogadora da Universidade de Iowa irá gerar um grande impacto comercial e midiático que pode trazer dividendos imediatos para a WNBA.

Serena diz que o investimento depende de ser o mercado certo

No mesmo dia em que Caitlin foi selecionada pelas Fever, Serena Williams, a lenda do tênis que ganhou 23 torneios do Grand Slam e a medalha de ouro em Londres 2012, manifestou interesse em comprar uma das 12 equipes da WNBA.

“”Estaria superinteressada. No mercado certo, definitivamente estaria super interessada nisso”, disse Serena em uma entrevista com a CNN.

Atualmente, a WNBA tem equipes em Connecticut, Indiana, Nova York, Atlanta, Chicago, Washington DC, Minnesota, Dallas, Los Angeles, Seattle, Las Vegas e Phoenix, e a maioria delas está relacionada a uma equipe da NBA. Por exemplo, o Fever é uma equipe propriedade de Herb Simon, o mesmo dono dos Indiana Pacers, mas o Sun de Connecticut pertence à tribo Mohegan.

Os investimentos de Serena Williams no esporte

A ex-tenista de 42 anos tem experiência e uma ampla carteira de investimentos esportivos.

Uma das mais conhecidas é a sua participação minoritária nos Miami Dolphins da NFL. A ex-tenista comprou um pacote de ações em 2009, quando a equipe tinha uma avaliação de US$2 bilhões e agora estima-se que vale o dobro.

Também foi uma das fundadoras do Angel City FC, equipe de futebol feminino de Los Angeles que, desde 2022, compete na National Women’s Soccer League (NWSL) e onde também investiram a atriz Natalie Portman, e os investidores Kara Nortman e Alexis Ohanian.

Na entrevista com a CNN, Serena Williams mostrou-se muito confiante no desenvolvimento do esporte feminino: “Sinto que o tênis teve seu momento e é internacional, é enorme e sempre estará lá. Agora é hora de impulsionar outros esportes, como o futebol feminino, o basquete feminino... há muitos outros esportes que as mulheres praticam muito bem. Vamos colocá-los na plataforma em que o tênis se encontra”.