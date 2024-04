Salma Hayek e sua enteada usam vestidos iguais e são comparadas: uma é elogiada e a outra é chamada de ‘vulgar’

Salma Hayek não apenas surpreende com seu talento, mas também com sua beleza e estilo, já que aos 57 anos a famosa parece maravilhosa e encanta com sua figura espetacular.

No entanto, por vezes, os seus looks não são tão amados, e recentemente a atriz posou com a sua enteada, a modelo Mathilde Pinault, de 23 anos.

Salma compareceu na quinta-feira à gala da Fundação Giorgio Cini, no âmbito da Bienal de Arte de Veneza de 2024, onde esteve acompanhada pelo marido, enteada e seus sogros.

Salma Hayek posou ao lado da filha de seu marido François-Henri Pinault, que usavam looks semelhantes e foram comparadas.

Ambas usavam vestidos brilhantes e com lantejoulas sem alças, a atriz usava um azul com decote em coração e sandálias de plataforma pretas, e seu cabelo solto e ondulado.

Por sua vez, Mathilde usava um vestido longo prateado com brilhos, decote reto e optou por prender o cabelo em uma trança e completou com joias.

Embora ambas tenham parecido lindas e perfeitas, muitos criticaram Salma Hayek e afirmaram que ela parecia "vulgar", enquanto sua enteada, que também é modelo, foi elogiada e considerada muito elegante.

“Salma parece vulgar comparada com a filha”, “Uma mulher de classe baixa com uma de classe alta tira foto, a de classe alta tira por educação”, “A classe da filha e da esposa são completamente opostas 😂 “, “Salma fica tão vulgar com aquele vestido e esses saltos, não está funcionando”, “Mathilde é uma princesa, ela está divina, não posso dizer o mesmo da Salma”, “Não sei porque Salma se veste assim mal 🤷🏻‍♀️”, e “por favor, alguém aconselhe melhor a Salma, ela deveria aprender com a enteada”, foram algumas das reações nas redes sociais.

No entanto, também houve quem a defendesse e assegurasse que ambas pareciam lindas cada uma ao seu estilo, e até mesmo que Salma não parece ter 57 anos, mas sim 30.