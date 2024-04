Quem é Matty Healy, o artista que teria inspirado músicas do novo álbum de Taylor Swift

O novo álbum de Taylor Swift, ‘The Tortured Poets Department’, já foi lançado, e algo que chamou a atenção dos fãs é que várias das músicas mencionam o relacionamento que ela teve com Matty Healy.

Deve-se notar que foi revelado que a artista começou a sair com o líder da banda ‘The 1975′, após o seu rompimento com Joe Alwyn.

Matty Healy aparece no novo álbum de Taylor Swift?

Para surpresa do público, a cantora decidiu lançar um álbum duplo com 31 músicas, nas quais aborda como têm sido os últimos anos de sua vida.

Destacando que pouco antes de terminar com Alwyn, quando já estavam com problemas, incluindo o fato de que o ator não quis se casar com ela, apesar do tempo que passaram juntos.

Foi assim que a cantora começou a se envolver com Healy, então quando tornou o rompimento oficial, Taylor pôde se mostrar publicamente com o artista.

Ao contrário do que Swift esperava, Matty acabou por terminar o romance, o que foi algo doloroso para a cantora.

Nas redes sociais, alguns fãs apontam que a artista se apaixonou intensamente por seu colega, apesar do pouco tempo que estiveram juntos.

Matty Healy é o vocalista do ‘The 1975′

É um artista britânico que abrange múltiplos papéis na indústria musical, incluindo canto, composição, execução instrumental e produção fonográfica. Ele é reconhecido como o vocalista principal da banda britânica The 1975, com a qual lançou quatro EPs e cinco álbuns de estúdio.

Matty é famoso por sua natureza controversa e sua sinceridade com seu público, tanto em suas letras que refletem suas experiências diárias quanto em suas entrevistas, que evidenciam seu crescimento pessoal e artístico.

A sua capacidade de se conectar com os seus seguidores manifesta-se na entrega constante de atuações memoráveis em cada concerto.

No âmbito pessoal, teve relacionamentos significativos, incluindo laços com Gemma Janes e Gabriella Brooks, esta última com quem manteve um relacionamento de cerca de quatro anos até se separarem no final de 2019.