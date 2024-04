Quais são as cinco músicas mais populares de Taylor Swift?

‘No topo do mundo’, diz uma das letras do novo álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, que já foi lançado com a surpresa de um lado B com músicas completamente inéditas sob o subtítulo “The Anthology”. Embora as músicas já estejam rapidamente ganhando popularidade nas plataformas onde foram lançadas, damos uma olhada na carreira de Swift para celebrar o que certamente será mais um grande sucesso.

A carreira profissional de Swift é bastante extensa. Aos treze anos, a americana já compunha músicas, principalmente de estilo country, e aos 17 lançou seu primeiro álbum de estúdio homônimo: Taylor Swift (2006). Desde que começou sua carreira, em 24 de outubro de 2006, a cantora construiu seu próprio nome que a levou a se tornar uma titã da indústria.

Quais são as músicas mais populares de Taylor Swift?

Ao longo de sua carreira, Taylor Swift conquistou vários recordes e prêmios importantes: 14 prêmios Grammy, 39 prêmios Billboard, bem como 40 American Music Awards e vários recordes do Guinness. Aos 34 anos, Taylor Swift é um fenômeno global. Recentemente, foi escolhida Pessoa do Ano pela revista Time, seu patrimônio ultrapassou a marca de US$1 bilhão graças aos lucros de seu álbum “Eras” e a subsequente turnê, bem como o valor de seu catálogo musical.

Estas são as músicas mais reproduzidas de Taylor Swift no YouTube: