Os filhos de Shakira pedem para conhecer Clara inesperadamente a Piqué

Apesar do relacionamento ruim que a Shakira mantém com Gerard Piqué devido à infidelidade da qual foi vítima, ela terá que lidar com o empresário, pois ele é o pai de seus filhos: Milan e Sasha, e também é com quem compartilha a guarda das crianças.

A cantora colombiana enfrentou uma batalha legal árdua com Piqué para poder se mudar para Miami com seus filhos, depois que ele a enganou com Clara Chía Martí, então ela buscou se afastar da vida que teve nos últimos 12 anos.

Depois de sair vitoriosa, a intérprete conseguiu começar uma nova vida longe de Barcelona, Espanha e até agora seus filhos não foram vistos com o parceiro de seu pai, embora um pedido deles possa mudar a situação.

O pedido de Milan e Sasha a Shakira que os aproxima

Milan e Sasha têm mostrado-se completamente felizes ao lado de sua mãe, que os acompanha em sua carreira musical e até mesmo nos grandes eventos em que a premiada Shakira tem participado.

No entanto, a nova vida em Miami e tudo o que deixaram para trás em Barcelona começam a jogar contra a diva de 46 anos, pois aparentemente as crianças começam a sentir saudades e pediram à mãe para voltar ao seu país para passar mais tempo com o pai.

A situação poderia colocar a famosa em apuros, pois permitir isso a aproximaria de Clara Chía Martí, a mulher com quem a enganaram.

A relação de Piqué com seus filhos tem sido duramente questionada nas redes sociais devido ao fato de que nas últimas vezes em que foram vistos, ele esqueceu um deles ou foi mais visto no telefone do que interagindo com eles, o oposto das saídas com sua mãe, que dedica toda sua atenção a eles.

Sobre a guarda de ambos, foi determinado que viveriam com ela e passariam 10 dias com o pai em Miami. Além disso, nas férias poderiam viajar para Espanha para passar tempo com a família paterna.

Entretanto, Shakira tem crescido rapidamente com seu novo material discográfico e o anúncio de sua turnê mundial, a qual tem sido um grande sucesso desde o seu anúncio.