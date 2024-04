O novo passatempo de Leonor em suas saídas noturnas? Isto é o que a princesa faz com seus amigos

E em que consiste o jogo que a princesa é fã? A jornalista explica que o beer pong é uma atividade típica nesses locais que a neta de Juan Carlos I e Sofía frequenta atualmente, juntamente com os dardos, que também são bastante populares no estabelecimento.

O beer pong consiste em dispor vários copos com cerveja, entre seis e dez, dependendo dos participantes no jogo. Estes são colocados de forma triangular para cada equipe. Os jogadores devem lançar uma bola pequena, de ping-pong (daí o nome do jogo, juntamente com a bebida em inglês) e encestá-la nos copos dos adversários.

