O filme mais assustador do mundo chega na Netflix e vai te deixar completamente aterrorizado

No dia 12 de abril, a plataforma Netflix lançou um filme de terror que, em apenas 4 dias, já está no top 10. Trata-se de “Desaparecer por completo” (Disappear Completely em inglês), um filme com duas horas de duração que promete mantê-lo colado no sofá.

O filme mexicano foi lançado nos cinemas em 2022 e é dirigido por Luis Javier Henaine. O thriller de terror escrito por Ricardo Aguado conta a história de Santiago (Harold Torres), um fotógrafo sensacionalista que é amaldiçoado e gradualmente perde os cinco sentidos.

Mas o mistério, drama, suspense e terror acontecem quando, em uma ligação, sua vida muda completamente e, sem acreditar em bruxaria, terá que confiar sua vida a ela.

Recomendados

A bruxaria afeta os seus 5 sentidos

De acordo com o portal El Heraldo, a maldição chega quando Santiago vai até uma cena de crime em que um diplomata importante é quem perdeu a vida.

Depois de fotografar o cadáver, o fotógrafo que está apaixonado por uma enfermeira que mal vê começa a ter problemas de saúde que parecem não ter explicação, mas acabam por afetar todos os cinco sentidos.

A vida pessoal do protagonista de "Desaparecer por completo" também não está indo muito bem, pois toda vez que ele tenta passar um momento agradável com sua namorada, Marcela (Tete Espinoza), ele recebe um alerta e a deixa sozinha para cumprir com o seu trabalho.

Além disso, Marcela, que é enfermeira, está grávida. Embora ela esteja disposta a dar um lar ao bebê que está a caminho, Santiago insiste que não estão preparados para tamanha responsabilidade.

De acordo com o site americano de revisões e críticas de cinema e televisão, Rotten Tomatoes, o público deu uma aprovação de 67 por cento; por isso e muito mais, você não pode perder, pois encontrará aquele suspense que arrepia a pele.