Meghan Markle e Harry: as fotos de sua filha Lilibet que mostram que ela é igual a Lady Di

Meghan Markle e Harry vivem uma vida mais tranquila e relaxada desde que decidiram se afastar da família real e de todas as suas regras há mais de dois anos. O casal partiu para os Estados Unidos e reconstruiu sua vida a partir dali, apesar de ainda estarem envolvidos em diversas polêmicas com a coroa britânica.

Nesse sentido, eles continuam distantes de suas famílias, apesar de o rei Charles III e Kate Middleton terem anunciado nos últimos meses que estão com câncer, o que tem levantado várias especulações sobre um possível reencontro no Reino Unido.

No entanto, Harry e Meghan continuam a viver num dos lugares mais luxuosos da Califórnia, especificamente em Montecito. Lá, vivem com os seus dois filhos.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor é a viva imagem de sua avó, Lady Di

Seu primogênito, Archie Harrison, já tem 4 anos e é um garotinho muito parecido com seu pai, com cabelos ruivos e belos cachos. Enquanto a filha mais nova, Lilibet Diana, completou 2 anos no mês de junho passado e é uma linda bebê que cada vez se parece mais com sua avó, a falecida Lady Di.

No primeiro aniversário de Lilibet Diana, Meghan Markle e o príncipe Harry compartilharam algumas fotos da pequena, mostrando-a pela primeira vez e gerando agitação nas redes sociais.

Nas imagens, pode-se ver Lilibet. Uma menina loira, de olhos claros, e com uma grande semelhança com a sua avó, a princesa Diana, que é lembrada por ser uma das figuras icônicas da realeza, especialmente pelo seu filho, Harry.

Muitos afirmam que a princesa renasceu nela e a chamam de mini Lady Di. Os sorrisos não faltaram e o príncipe Harry é um dos mais felizes, pois ele pode ver em sua filha a sua mãe.

No entanto, Lilibet não é a única neta de Diana de Gales. Charlotte é outra figura da realeza que cresceu para se parecer com sua avó. A pequena tem 8 anos e é filha de Kate Middleton e do príncipe William.

Princesa Charlotte A Princesa Charlotte é a viva imagem de sua avó Lady Di (Hulton Archive / Andrew Milligan, APA, WPA ROTA/Getty Images)

No entanto, os internautas têm levantado sua voz a favor de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, que foi batizada em março deste ano.