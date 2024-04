Gwyneth Paltrow revelou que rejeitou grandes filmes para se concentrar na maternidade

Gwyneth Paltrow firmou-se como uma das grandes figuras de Hollywood, então chamou a atenção quando recentemente revelou que há algum tempo decidiu fazer uma pausa em sua carreira para se dedicar à maternidade.

Aqui te contamos o que disse a artista e como ela formou uma família com o músico Chris Martin, embora tenha terminado se divorciando dele.

As declarações de Gwyneth Paltrow sobre sua maternidade

Numa entrevista recente, a atriz revelou sua decisão de diminuir sua participação no cinema para se concentrar na criação de seus dois filhos, Apple e Moses.

Durante uma aparição no programa Today With Hoda & Jenna, a vencedora do Oscar confirmou que, seguindo o exemplo de sua mãe, a atriz Blythe Danner, ela recusou papéis importantes na indústria do entretenimento ao longo dos anos porque prioriza sua família e desfruta de seu papel como mãe.

Gwyneth disse: “É curioso, porque naquele momento não me pareceu um sacrifício, mas se olho do ponto de vista cultural, penso que, se as pessoas soubessem que não fiz este ou aquele filme, ficariam bastante surpresas”.

A atriz ganhou reconhecimento por suas atuações destacadas em filmes como a saga ‘Homem de Ferro’, ‘Shakespeare Apaixonado’ e ‘De Caso com o Acaso’. No entanto, depois de se tornar mãe, decidiu ser mais cuidadosa na escolha de seus projetos cinematográficos.